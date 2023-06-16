Однако "технические работы" – это только оправдание. На самом деле, глушить связь могут в целях безопасности, поскольку Путин боится возможных атак во время выступления.

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Во время выступления Путина будут глушить связь

Организаторы форума предупредили, что "в связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи, на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно не будет доступа в Интернет с мобильных устройств". Однако пропагандисты уверяют, что можно будет пользоваться Wi-Fi сетью.

Также об отключении связи и мобильном интернете сообщала журналистка Фарида Рустамова. Она подчеркнула, что такое решение было принято из-за страха Путина.

В пятницу на Петербургском форуме выступит Путин – он все-таки на него приедет, хотя в этом и были сомнения. Но чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, на нем не будет работать мобильный интернет,

– написала она.

Стоит отметить, что Путин часто использует тактику с глушением связи на различных мерах по своей безопасности. К примеру, российский диктатор так боялся атак, что с 7 по 9 июня в Сочи и Адлере был ограничен доступ к интернету из-за его приезда на Евразийский конгресс. Хотя организаторы и пытались найти оправдание, мы понимаем, с какой целью это делают кремлевские прихвостни.

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