Проте "технічні роботи" – це лише виправдання. Насправді глушити зв'язок можуть у цілях безпеки, оскільки Путін боїться можливих атак під час виступу.

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Під час виступу Путіна глушитимуть зв'язок

Організатори форуму попередили, що "у зв'язку з проведенням технічних робіт на інфраструктурі операторів мобільного зв'язку, на майданчику проведення ПМЕФ 16.06.2023 тимчасово не буде доступу до Інтернету з мобільних пристроїв". Проте пропагандисти запевняють, що можна буде користуватися Wi-Fi-мережею.

Також про відключення зв'язку та мобільного інтернету повідомляла журналістка Фаріда Рустамова. Вона наголосила, що таке рішення ухвалили через страх Путіна.

У п'ятницю на Петербурзькому форумі виступить Путін − він усе ж таки на нього приїде, хоч у цьому й були сумніви. Але щоб під час пленарної сесії традиційного путінського заходу майданчик форуму не атакували безпілотники, на ньому не працюватиме мобільний інтернет,

– написала вона.

Варто зазначити, що Путін часто використовує тактику з глушінням зв'язку на різних заходах задля своєї безпеки. До прикладу, російський диктатор так боявся атак, що з 7 до 9 червня в Сочі та Адлері було обмежено доступ до інтернету через його приїзд на Євразійський конгрес. Хоча організатори й намагалися знайти виправдання, проте ми розуміємо, з якою метою це роблять кремлівські посіпаки.

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