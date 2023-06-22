Об этом 24 Каналу заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что "Ярс" действительно находится на боевом дежурстве. А вот насчет "Сармата" – большой вопрос. Отметим, что на встрече один из выпускников зачитал диктатору странный стих о вагнеровце.

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"Заявлено, что в прошлом году прошел испытания и якобы выполнял боевые задания, но никто этого не видел. Понимаю, что очередная "вундервафля" этот "Сармат", – подчеркнул Свитан.

Россияне пытаются позиционировать этот комплекс по техническим характеристикам как ракету, которая бьет до 18 тысяч километров. Это межконтинентальная баллистическая ракета, имеющая боеголовку весом 10 тонн. Она может разделяться либо на 10 частей по 750 килотонн, либо на управляемые 3 боеголовки, задача которых – обойти систему ПВО.

Но это все ракеты в таком мировом противостоянии. Это Украины почти не касается. Это Путин пытается как-то испугать или возможно поднять боевой дух у россиян,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Просто устрашение

Эти рассказы бункерного деда направлены на внутреннюю аудиторию. Или, вероятно, так президент страны-агрессора пытается испугать США. Впрочем, их сильно не испугаешь, ведь у них хватает своего оружия.

Между тем, в Швеции уже начали принимать американские стратегические бомбардировщики B1-B. Они могут бить на такую же дальность почти как и российские комплексы "Сармат". Однако это российская баллистическая ракета, а бомбардировщики могут нести 24 авиабомбы.

"Поэтому не совсем корректное пугание. Вот пара (бомбардировщиков – 24 Канал) уже села в Швеции, а она еще не вступила в НАТО, она только готовится. А НАТО уже у дверей России. А она только пытается испугать очередной "вундервафлей", – добавил лётчик-инструктор.

Ракетный комплекс "Ярс" – стандартная ракета, которую могут сбить американские системы "THAAD", которые могут сбивать баллистические ракеты. А вот "Сармат" оккупанты пытались позиционировать как ракету, которую могут запустить через Северный полюс, где этих систем ПВО нет.

"Они сейчас договорятся, что закроют "THAAD" и северное направление. Тогда вообще непонятно, зачем ее вообще разрабатывали, поскольку ее будет сносить "THAAD" – довольно неплохая, устойчивая система – ЗРК противобаллистическая", – отметил военный эксперт.

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Очередные шлюпки

Также Владимир Путин заявил, что на воду спустили подлодку класса "Борей-А" вместе с фрегатом Адмирал Горшков. Но неважно, как называют очередные российские шлюпки, которые спускают на воду. Это не принесет еще большей проблемы, чем есть, например, странам НАТО, в частности, США.

Есть некие механизмы сдерживания хоть какого удара. Причем, нанесение превентивных ударов. Выплывет несколько подлодок, а могут и не выплыть – не носители ядерных ракет. И успокоится Путин,

– добавил Роман Свитан.

По его мнению, эти заявления российского диктатора направлены на внутреннюю аудиторию, чтобы просто покрасоваться.

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