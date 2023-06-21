Сначала он начал рассказывать о том, что "бомбардировщика никогда нельзя свернуть с боевого курса". А потом выдал несколькоминутный рифмованный бред, передает 24 Канал.

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О ком говорится в стихотворении

Когда огонь зенитов встретил залпом, когда подбит и кровь течет с лица, ну что ж, встречайте с*ки, папу. Бомбардировщик будет делать работу до конца,
– говорится в строках стиха.

Затем выпускник объяснил Путину, что эти строчки посвящены подполковнику Антонову и его подвиг якобы "всегда останется в их памяти". После этого бункерный дед начал что-то мемлять и соглашаться будто он знает о ком вообще идет речь.

Военный рассказывает Путину стихотворение: смотрите видео

Собственно, военный рассказывал стихотворение об Александре Антонове, погибшем 2 декабря под Бахмутом. Когда оккупанты из Су-24 пытались бомбить украинские позиции, ВСУ подвели их "птичку" из ПЗРК.

Из горящего Су-24М в радиоэфире раздалась фраза "Встречайте, суки, папу…" и через 5 секунд самолет взорвался.

Безумные потери врага

В сутки 20 июня ВСУ отправили на тот свет еще 540 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 222 тысяч человек.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года наши защитники превратили в металлолом:

  • танков – 4006 (+9),
  • боевых бронированных машин – 7771 (+21),
  • артиллерийских систем – 3920 (+32),
  • РСЗО – 615 (+1),
  • средств ПВО – 375 (+3),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 306 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатых ракет – 1214 (+0),
  • кораблей – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
  • специальной техники – 539 (+8).