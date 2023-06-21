Путин традиционно побряцал ядерным оружием

Традиционно "бункерный дед" начал с угроз ядерным оружием. Его безумные заявления распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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По мнению воспаленного сознания Путина, именно ядерное оружие является "гарантией глобальной стабильности". Интересно, что слушать выступление главы Кремля было не очень приятно даже самим выпускникам. Они сидели со скучающими лицами, уставившись в одну точку.

Очевидно, не очень хорошо было и самому Путину. Он выглядел заметно раздутым и имел бурые пятна на обеих щеках. Говорил "бункерный дед" видоизмененным голосом. Либо Путину уже тяжело даются слова, либо перед "будущими пакетизированными" "вещал" какой-то больной двойник.

"Бункерный" пытался объяснить, почему "пакетизация" нужна России

Пока оккупанты воюют голые-босые и не забирают трупы своих, Путин рассказывал, что "укрепление армии – приоритет". Обеспечение российских вооруженных сил вроде бы "идет по плану". Россия не может представить даже свою стиральную машину, потому что их оккупанты воруют в Украине, в то же время "бункерный дед" кичился новыми образцами оружия.

Не забыл Путин и о беспилотниках, закупаемых страной-террористкой у Ирана. "Бункерный дед" подчеркнул, что поставки будут продолжены.

Чтобы хоть как-то оправдать массовую "пакезитацию" российских окупантов, Путин принялся цинично врать, что, совершая геноцид украинцев, Россия "защищает свою территориальную целостность".

Заметьте! Шойгу решил подтявкнуть Путину и заявил, что сейчас решается судьба России.

Путин помечтал фантастическими потерями Украины

Россия несет в Украине колоссальные потери. По состоянию на 21 июня известно о 222 000 ликвидированных окупантов. Захватчики жалуются из-за собственных потерь.

Между тем Путину привидились потери ВСУ. Российские оккупанты якобы уничтожили "245 украинских танков" и "678 бронемашин". Такое впечатление, что эти цифры Путин либо придумал, либо озвучил из генератора рандомных чисел.

Украинские герои идут вперед и освобождают населенные пункты. Между тем Путин заявил, что в контрнаступлении вроде бы "затишье".