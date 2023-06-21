Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, такая риторика Пескова не означает окончание войны.
К теме Песков комично заявил, что задача по "демилитаризации" Украины выполнена: при чем здесь оружие Запада
Пескову нужно что-то говорить
Яковенко отметил, что слова Пескова абсурдные, но это попытка объяснить, что не все безнадежно. Представитель российского диктатора Владимира Путина должен что-то говорить, ведь даже организаторы этой войны заявляют о том, что ни одна цель так называемой "спецоперации" не была выполнена.
Можно искать тайный смысл в этих словах, но там конкретика. Путину и Пескову нужно что-то говорить. Абсурдность этих заявлений очевидна, но цель такова: оправдаться, что все не настолько безнадежно, что они "достигают своих целей",
– считает журналист.
Оппозиционер подчеркнул, что наоборот Украина сейчас одна из самых милитаризованных стран мира, имеющая одну из сильнейших армий мира. Возможно, даже самую сильную армию, потому что ни одно войско сейчас не чувствует свою силу на практике, как это делают ВСУ.
Яковенко о заявлении Пескова: смотрите видео
Что Песков сказал о "демилитаризации" Украины
- Песков уверял, что до начала полномасштабного вторжения Украина "была очень милитаризирована". По его словам, Россия якобы "выполнила задачу", потому что сейчас ВСУ используют оружие от стран Запада.
- Он издал очень "логическое" мнение: входящие в НАТО страны Запада под якобы руководством Вашингтона "все более прямо и косвенно влезают в этот конфликт" и "становятся его стороной". Мол, поэтому Россия будет вынуждена "принимать более решительные меры для обеспечения безопасности людей на Донбассе".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что дальше россияне смогут объяснить и то, что Крым вернется в состав Украины, и "денацификацию", и свои колоссальные потери.
- Заметим, что Кремль все чаще "кормит" свое население баснями. Бункерный дед Путин недавно заявил, что 16 июня, когда оккупанты атаковали Киевскую область, так называемой "второй армии мира" удалось "уничтожить" 5 комплексов Patriot.