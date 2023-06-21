Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, такая риторика Пескова не означает окончание войны.

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Пескову нужно что-то говорить

Яковенко отметил, что слова Пескова абсурдные, но это попытка объяснить, что не все безнадежно. Представитель российского диктатора Владимира Путина должен что-то говорить, ведь даже организаторы этой войны заявляют о том, что ни одна цель так называемой "спецоперации" не была выполнена.

Можно искать тайный смысл в этих словах, но там конкретика. Путину и Пескову нужно что-то говорить. Абсурдность этих заявлений очевидна, но цель такова: оправдаться, что все не настолько безнадежно, что они "достигают своих целей",

– считает журналист.

Оппозиционер подчеркнул, что наоборот Украина сейчас одна из самых милитаризованных стран мира, имеющая одну из сильнейших армий мира. Возможно, даже самую сильную армию, потому что ни одно войско сейчас не чувствует свою силу на практике, как это делают ВСУ.

Яковенко о заявлении Пескова: смотрите видео

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