Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, така риторика Пєскова не означає закінчення війни.

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Пєскову потрібно щось говорити

Яковенко зазначив, що слова Пєскова абсурдні, але це спроба пояснити, що не все безнадійно. Речник російського диктатора Владіміра Путіна мусить щось говорити, адже навіть організатори цієї війни заявляють про те, що жодна ціль так званої "спецоперації" не була виконана.

Можна шукати таємний сенс у цих словах, але там конкретика. Путіну та Пєскову потрібно щось говорити. Абсурдність цих заяв очевидна, але ціль така: виправдатись, що все не настільки безнадійно, що вони "досягають своїх цілей",

– вважає журналіст.

Опозиціонер наголосив, що навпаки Україна зараз одна з найбільш мілітаризованих країн світу, яка має одну з найсильніших армій світу. Можливо, навіть найсильнішу армію, бо жодне військо зараз не відчуває свою силу на практиці, як це роблять ЗСУ.

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