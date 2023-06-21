Путін традиційно побрязкав ядерною зброєю

Традиційно "бункерний дід" почав з погроз ядерною зброєю. Його божевільні заяви поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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На думку запаленої свідомості Путіна, саме ядерна зброя є "гарантією глобальної стабільності". Цікаво, що слухати виступ очільника Кремля було не дуже приємно навіть самим випускникам. Вони сиділи зі знудьгованими обличчями, втупившись в одну точку.

Вочевидь, не дуже добре було й самому Путіну. Він виглядав помітно роздутим та мав бурі плями на обох щоках. Говорив "бункерний дід" видозміненим голосом. Або Путіну вже важко даються слова, або перед "майбутніми пакетизованими" "вєщав" якийсь хворий двійник.

"Бункерний" намагався пояснити, чому "пакетизація" потрібна Росії

Доки окупанти воюють голі-босі й не забирають трупи своїх, Путін розповідав, що "укріплення армії – пріоритет". Забезпечення російських збройних сил начебто "йде за планом". Росія не може представити навіть свою пральну машину, бо їх окупанти крадуть з України, водночас "бункерний дід" хизувався новими зразками зброї.

Не забув Путін й про безпілотники, які країна-терористка закупляє в Ірану. "Бункерний дід" наголосив, що поставки триватимуть.

Щоб хоч якось виправдати масову "пакезитацію" російських окупантів, Путін взявся цинічно брехати, що, скоюючи геноцид українців, Росія "захищає свою територіальну цілісність".

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Путін помарив фантастичними втратами України

Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 21 червня відомо про 222 000 ліквідованих окупантів. Загарбники бідкаються через власні втрати.

Тим часом Путіну примарилися втрати ЗСУ. Російські окупанти начебто знищили "245 українських танків" та "678 бронемашин". Таке враження, що ці цифри Путін або вигадав, або озвучив з генератора рандомних чисел.

Українські герої йдуть вперед та звільняють населені пункти. Тим часом Путін заявив, що у контрнаступі начебто "затишшя".