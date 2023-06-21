Партизани руху "Атеш" поділилися доказами великих втрат Росії в П'ятихатках. Агенти руху спротиву увійшли в довіру до російського військового із підрозділу "Шторм. Осетія".

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Як відбувалося звільнення П'ятихаток

Окупант розповідає, що бої розпочалися з самого ранку, а до обіду їхній підрозділ мав вже купу поранених.

Ми 7 рейсів туди-назад зробили, щоб забрати поранених. Це караул. Переламані ноги, руки, кишки валяються, голови пробиті. І дуже близький (товариш по службі – 24 Канал) загинув,

– ділиться враженнями загарбник.

Потім він розповів, що частина його підрозділу залишилася в оточенні, решта – виїхали в Мелітополь. Наступного дня вони мали забрати своїх побратимів, та, як виявилось, вже не було потреби.

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"На початку червня боєць був веселіший, ніж зараз. Розповідав, коли хлопці виїжджають працювати, називав точний час та місце. Згодом він не розумів, чому хлопців так часто накривають. Хто ж їх зливає? А останні пару днів він трохи поник, мабуть, щось трапилося", – пишуть партизани.

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