Про це 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що "Ярс" дійсно перебуває на бойовому чергуванні. А от щодо "Сармату" – велике питання. Зауважимо, що на зустрічі один із випускників зачитав диктатору дивного вірша про вагнерівця.

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"Заявлено, що минулого року пройшов випробування й нібито виконував бойові завдання, але ніхто цього не бачив. Розумію, що чергова "вундервафля" цей "Сармат", – наголосив Світан.

Росіяни намагаються позиціювати цей комплекс за технічними характеристиками як ракету, яка б'є до 18 тисяч кілометрів. Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має боєголовку вагою 10 тонн. Вона може розділятися або на 10 частин по 750 кілотонн, або на керовані 3 боєголовки, завдання яких – обійти систему ППО.

Але це все ракети в такому світовому протистоянні. Це України майже не стосується. Це Путін намагається якось налякати чи можливо підняти бойовий дух у росіян,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Просто залякування

Ці розповіді бункерного діда направлені на внутрішню аудиторію. Або, ймовірно, так президент країни-агресорки намагається налякати США. Утім, їх сильно не налякаєш, адже в них вистачає й своєї зброї.

Тим часом у Швеції вже почали приймати американські стратегічні бомбардувальники B1-B. Вони можуть бити на таку ж дальність майже, як і російські комплекси "Сармат". Однак, це російська балістична ракета, а бомбардувальники можуть нести 24 авіабомби.

"Тому не зовсім коректне лякання. От пара (бомбардувальників – 24 Канал) вже сіла у Швеції, а вона ще не вступила в НАТО, вона лише готується. А НАТО вже біля дверей Росії. А вона лише намагається налякати черговою "вундервафлею", – додав льотчик-інструктор.

Ракетний комплекс "Ярс" – стандартна ракета, яку можуть збити американські системи "THAAD", які можуть збивати балістичні ракети. А от "Сармат" окупанти намагалися позиціювати як ракету, яку можуть запустити через Північний полюс, де цих систем ППО немає.

"Вони зараз договоряться, що закриють "THAAD" й північний напрямок. Тоді взагалі незрозуміло, навіщо її взагалі розробляли, оскільки її буде зносити "THAAD" – доволі непогана, стійка система – ЗРК протибалістичний", – зауважив військовий експерт.

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Чергові шлюпки

Також Владімір Путін заявив, що на воду спустили підводний човен класу "Борей-А" разом з фрегатом Адмірал Горшков. Та неважливо, як називають чергові російські шлюпки, які спускають на воду. Це не принесе ще більшої проблеми, ніж є, наприклад, країнам НАТО, зокрема, США.

Є деякі механізми стримування будь-якого удару. При чому, завдання превентивних ударів. Випливе кілька підводних човнів, а можуть й не випливати – не носії ядерних ракет. І заспокоїться Путін,

– додав Роман Світан.

На його думку, ці заяви російського диктатора спрямовані на внутрішню аудиторію, щоби просто покрасуватися.

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