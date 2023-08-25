Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. На його думку, прірва між запитами росіян та діями Путіна може наблизити зміну режиму в країні-агресорці.
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Росія і Путін повернулися в Радянський союз
За роки перебування в середовищі постійної пропаганди з телевізора, навіть росіяни починають розуміти, що їхня держава їм бреше.
"Зараз в Росії можна говорити правду лише шепотом на кухні, як це було і в радянські часи. Але якщо цей шепіт наростатиме, то невідповідність між "офіційною лінією" посадовців і особистими історіями їхніх близьких стане разючою", – переконаний Подорожній.
Натомість Владімір Путін продовжує жити у своїй мильній бульбашці зі славнозвісними папками на столі. Він далекий від російського народу і не розуміє його потреб. Цей разючий розрив між ним та росіянами різко збільшився після російського вторгнення в України.
Юрій Подорожній про падіння Росії: дивіться відео
"Путіна не цікавить, яким бачать розвиток Росії його виборці. Для нього росіяни – це ніби фігури на шахівниці, якими можна жертвувати для наступу", – пояснив політтехнолог.
Втім, значна частина росіян невиліковно вірять у кремлівську пропаганду і велич своєї країни. Це дозволяє Путіну безперешкодно продовжувати війну, попри всі суттєві збитки, які вона завдає Росії. Зрештою, лише перемога українського війська зможе їх вивести з цього зачарованого кола.
Чому продовження війни лише шкодить Росії
- Через вчинення численних воєнних злочинів Путін втратив легітимність на міжнародній арені. Він позбавлений навіть можливості особисто зустрітися зі своїми партнерами через загрозу бути арештованим у справі про викрадення українських дітей.
- Водночас через війну Росія перетворюється на недієздатну державу, у якій не працюють інституції. Кремлівський диктатор може дозволити собі не турбуватися про вибори й вбивати своїх гіпотетичних конкурентів, які критикують його довірених осіб, що не здатні ефективно врядувати.
- Для того, щоб підживлювати свою армію новими солдатами та технікою, Росія змушена жертвувати левовою частиною своєї економіки. Повідомляють, що цього року вона може скоротитися на 10%, і через санкції не зможе повернутися на довоєнний рівень раніше за 2030 рік. Прикметно, що разом із цим відбувається девальвація російського рубля, яка може суттєво вплинути на рівень бідності в Росії.