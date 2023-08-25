Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. На його думку, прірва між запитами росіян та діями Путіна може наблизити зміну режиму в країні-агресорці.

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За роки перебування в середовищі постійної пропаганди з телевізора, навіть росіяни починають розуміти, що їхня держава їм бреше.

"Зараз в Росії можна говорити правду лише шепотом на кухні, як це було і в радянські часи. Але якщо цей шепіт наростатиме, то невідповідність між "офіційною лінією" посадовців і особистими історіями їхніх близьких стане разючою", – переконаний Подорожній.

Натомість Владімір Путін продовжує жити у своїй мильній бульбашці зі славнозвісними папками на столі. Він далекий від російського народу і не розуміє його потреб. Цей разючий розрив між ним та росіянами різко збільшився після російського вторгнення в України.

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"Путіна не цікавить, яким бачать розвиток Росії його виборці. Для нього росіяни – це ніби фігури на шахівниці, якими можна жертвувати для наступу", – пояснив політтехнолог.

Втім, значна частина росіян невиліковно вірять у кремлівську пропаганду і велич своєї країни. Це дозволяє Путіну безперешкодно продовжувати війну, попри всі суттєві збитки, які вона завдає Росії. Зрештою, лише перемога українського війська зможе їх вивести з цього зачарованого кола.

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