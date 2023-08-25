Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его мнению, пропасть между запросами россиян и действиями Путина может приблизить к изменению режима в стране-агрессорке.
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Россия и Путин вернулись в Советский Союз
За годы пребывания в среде постоянной пропаганды телевизора, даже россияне начинают понимать, что их государство им врет.
"Сейчас в России можно говорить правду только шепотом на кухне, как это было и в советское время. Но если этот шепот будет нарастать, то несоответствие между "официальной линией" должностных лиц и личными историями их близких станет поразительным", – убежден Подорожный.
В то же время Владимир Путин продолжает жить в своем мыльном пузыре со знаменитыми папками на столе. Он далек от российского народа и не понимает его потребностей. Этот разительный разрыв между ним и россиянами резко увеличился после российского вторжения в Украину.
Юрий Подорожний о падении России: смотрите видео
"Путина не интересует, каким видят развитие России его избиратели. Для него россияне подобны фигурам на шахматной доске, которыми можно жертвовать для наступления", – пояснил политтехнолог.
Впрочем, значительная часть россиян неизлечимо верят в кремлевскую пропаганду и величие своей страны. Это позволяет Путину беспрепятственно продолжать войну, несмотря на все существенные убытки, которые она наносит России. В конце концов только победа украинской армии сможет их вывести из этого заколдованного круга.
Почему продолжение войны только вредит России
- Из-за совершения многочисленных военных преступлений Путин потерял легитимность на международной арене. Он лишен даже возможности лично встретиться со своими партнерами из-за угрозы быть арестованным по делу о похищении украинских детей.
- В то же время из-за войны Россия превращается в недееспособное государство, в которой не работают институты. Кремлевский диктатор может позволить себе не беспокоиться о выборах и убивать своих гипотетических конкурентов, критикующих его доверенных лиц, не способных эффективно управлять.
- Для того чтобы подпитывать свою армию новыми солдатами и техникой, Россия вынуждена жертвовать львиной частью своей экономики. Сообщают, что в этом году она может сократиться на 10%, и из-за санкций не сможет вернуться на довоенный уровень раньше 2030 года. Примечательно, что вместе с этим происходит девальвация российского рубля, которая может оказать существенное влияние на уровень бедности в России.