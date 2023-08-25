Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его мнению, пропасть между запросами россиян и действиями Путина может приблизить к изменению режима в стране-агрессорке.

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Россия и Путин вернулись в Советский Союз

За годы пребывания в среде постоянной пропаганды телевизора, даже россияне начинают понимать, что их государство им врет.

"Сейчас в России можно говорить правду только шепотом на кухне, как это было и в советское время. Но если этот шепот будет нарастать, то несоответствие между "официальной линией" должностных лиц и личными историями их близких станет поразительным", – убежден Подорожный.

В то же время Владимир Путин продолжает жить в своем мыльном пузыре со знаменитыми папками на столе. Он далек от российского народа и не понимает его потребностей. Этот разительный разрыв между ним и россиянами резко увеличился после российского вторжения в Украину.

Юрий Подорожний о падении России: смотрите видео

"Путина не интересует, каким видят развитие России его избиратели. Для него россияне подобны фигурам на шахматной доске, которыми можно жертвовать для наступления", – пояснил политтехнолог.

Впрочем, значительная часть россиян неизлечимо верят в кремлевскую пропаганду и величие своей страны. Это позволяет Путину беспрепятственно продолжать войну, несмотря на все существенные убытки, которые она наносит России. В конце концов только победа украинской армии сможет их вывести из этого заколдованного круга.

Почему продолжение войны только вредит России