Це суто політичне рішення: військовий сказав, чи воюють на Запоріжжі бійці з КНДР

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, чи можлива присутність північнокорейських військових на Запоріжжі. Він пояснив, з якою метою росіяни розповсюджують цю інформацію.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, чи можлива присутність північнокорейських військовослужбовців на Запоріжжі. Він пояснив, з якою метою росіяни розповсюджують цю інформацію.

Читайте також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи потрібні росіянам північнокорейці на фронті в Україні?



Сазонов зазначив, що не варто вірити даним, які поширюють російські ЗМІ та пропагандисти.

Чудово пам'ятаю, як наша 41 бригада ще до Курської області захищала Часів Яр. Росіяни раз на тиждень офіційно оголошували через ЗМІ, що вони взяли місто. А ми там стояли, щодня возили у Часів Яр БК, харчі. Тому як їм вірити після цього?

– наголосив він.

Також окупанти оголошували, що буцімто цілком захопили Покровськ, але було відомо, що у місто зайшов "Азов".

Там були і мої побратими. Я запитав їх: "Що там з Покровськом, росіяни пишуть, що захопили?". А вони відповідають: "Ми до центра вже дійшли, ганяємо їх тут",

– пригадав військовослужбовець.

Він зауважив, що спілкувався з побратимами, які перебувають на Запорізькому напрямку, і там жодного полоненого північнокорейця немає. Так само як немає жодної заяви від розвідки про їхню там присутність.

Неофіційно жоден оператор дронів не сказав, що він їх бачив. В соцмережах від них теж нічого нема. Ніяких ознак немає, окрім матеріалів російських ЗМІ, яким я не вірю,

– підкреслив Кирило Сазонов.

Коли тривала операція на Курщині, за його словами, попри те, що бої тоді відбувалися і на території Сумської області, північнокорейці воювати виключно на території Росії. В певний момент у Курській області їх стало досить багато. Вони воювали за лекалами Другої світової війни – наступали великими групами по 15 – 30 осіб. Проте ані українські військові, ані противник давно не просуваються у такій спосіб.

Варто знати. Російський Z-блогер розповсюдив інформацію, що Кремль нібито перекидає північнокорейських військових в Україну – на Гуляйпільський напрямок. Перед тим бійці з КНДР нібито два місяці провели на полігоні. Вони, за словами пропагандиста, мали вирушити туди, де "поле і можна гуляти". Водночас у ЦПД не підтвердили заяву росіянина.

"Тому я роблю висновок, що з військового погляду тут немає жодного сенсу (у появі війська КНДР на Запоріжжі – 24 Канал). Значить рішення було суто політичним – чи то Пекіну, чи то Пхеньяну. Росіяни б дуже хотіли, щоб північнокорейські війська, піхота заходили на територію України, воювали б на Донбасі, на Запоріжжі. Але цього не немає", – пояснив політолог.

Чи змінилась позиція росіян з часів Курської операції щодо того, що північнокорейці мають воювати тільки на території Росії, невідомо. Якщо не змінилась, то за словами Сазонова, солдатів з Північної Кореї на Запоріжжі немає. Так само як не існує ознак їхньої присутності. Тому всі заяви щодо цього російських ЗМІ є суто пропагандою.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?