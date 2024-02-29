Наробив багато галасу: як на Захід вплинула заява Макрона про ризик нападу Росії на НАТО
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що Владімір Путін може напасти на країни НАТО найближчим часом. Тому до можливої загрози треба готуватися вже тепер і продовжувати підтримувати Україну.
Заява Макрона викликала жваву реакцію у суспільстві та серед політиків. Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що загроза з боку Росії існує вже десятиліттями, однак у конкретному випадку слова президента Франції подали не так, як він мав на увазі.
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США і НАТО – завжди були ворогами Росії
"Заявою про напад Макрон наробив багато галасу. Варто зазначити, що 26 лютого у Франції відбулася важлива зустріч. Президент зібрав близько 30 керівників держав, урядів, їхніх представників. Але заяву Макрона подали так, нібито Франція готова відправити свої війська в Україну, хоча насправді нічого такого не він не говорив", – розповів Сергій Жирнов.
Дослівно під час цієї пресконференції Макрон сказав, що немає ніякого консенсусу щодо введення в Україну військ НАТО, немає відкритих передумов для цього. Але на майбутнє – нічого не можна відкидати. Саме цю другу частину фрази неправильно подали та перекрутили.
Насправді під час зустрічі Макрона з лідерами інших країн звучала низка інших, справді важливих заяв. Наприклад, було підписано 7 договорів про створення спеціальних пакетів допомоги Україні. Вони передбачають допомогу за різними напрямками: протиповітряна оборона, танки, артилерія та багато іншого.
Проте слова Макрона показали населенню Заходу, що до них справді йде російська загроза. Все це не вигадки та не фейки, а Путін серйозно готується до війни з НАТО. Він про це відкрито говорить,
– зауважив Жирнов.
Тож, навіть слова Дмітрія Мєдвєдєва, який постійно погрожує Україні та Заходу, треба сприймати серйозно. Адже він далеко не остання людина в Росії. Ба більше, може озвучувати те, до чого справді готується Путін.
У 2024 році 30% бюджету Росії – це військові потреби. Але варто зауважити, що така практика продовжується останні 15 років. Це означає, що упродовж 15 років Росія готується до війни. Це не почалося 24 лютого чи у 2014 році. Ні, це почалося значно раніше,
– наголосив Жирнов.
Він додав, що країна-агресорка замість того, щоб будувати дороги, школи й лікарні, відновлювати житлово-комунальну сферу – всі ці гроші вкладала у військо. Також ще з часів СРСР росіян завжди вчили, що США та країни НАТО – це їхні вороги. Відтоді нічого не змінилося, дружньою державою Росія ніколи не буде. Вона цілеспрямовано готується до війни.
Що сказав Макрон про Росію та НАТО
- Президент Франції заявив, що Росія може становити загрозу не лише для України, але й для всієї Європи. Тому важливо допомагати Києву, тим самим забезпечуючи стабільність у світі. Макрон додав, що введення військ НАТО в Україну не варто відкидати, втім передумов для цього немає.
- На заяву французького президента відреагували у Москві. Ймовірно, росіяни настільки злякалися від згадки про війська НАТО, що одразу вдалися до погроз. Речник Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що якщо це станеться, то "зіткнення Росії з НАТО – неминуче". Обговорення такої можливості він назвав "новим і важливим елементом".
- Згодом у Франції пояснили, що саме мав на увазі президент. Там зазначили, що про безпосередню участь у бойових діях не мовиться. Але перебування іноземних військових на території України не варто відкидати. Вони можуть допомагати у сфері кіберзахисту, розмінуванні територій, виробництві зброї.