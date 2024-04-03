Хто може відправити свої війська до України: Піонтковський назвав підбірку країн

Тривають розмови про можливе введення в Україну іноземних військових. Раніше про це говорив президент Франції Еммануель Макрон, але наголошував, що консенсусу щодо цього питання поки нема.

Якщо ми говоримо про іноземний контингент, то не варто думати, що мовиться саме про піхотні частини. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський, зауваживши, що тут можна розглядати надання зброї, літаків, артилерії.

Читайте також Голуб миру став яструбом європейської політики: що західні ЗМІ пишуть про останні заяви Макрона

Хто може відправити війська в Україну

Заяви Макрона свідчать про те, що він не відкидає ніяких варіантів. На думку Піонтковського, ймовірно, президент Франції мав на увазі такі країни: Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія. Якщо говоримо про авіацію, то Нідерланди, Данія, Канада.

Також дуже важлива Румунія, бо якщо мовиться про авіаційні підрозділи, а наразі серйозно говорити можна тільки про це, то аеродроми, з яких вони злітатимуть – це найперше Польща та Румунія,

– сказав російський публіцист зі США.

Також можна звернути увагу на виступ Владіміра Путіна, коли він невдовзі після "виборів" приїхав у російське місто Торжок. Там диктатор сказав, що Росія нібито не хоче воювати з НАТО, але разом з тим додав, що у випадку, якщо яка-небудь країна втрутиться у перебіг війни з Україною, то наслідків не уникнути.

У нього був такий вигляд, ніби "шпана", яку загнали в кут. Макрон ще не послав ні одного літака, ні одного військовослужбовця, але вже завдав Путіну серйозний психологічний і політичний удар. Він позбавив Путіна можливості шантажувати,

– зауважив Піонтковський.

Очевидно, що Росія не має сил воювати з НАТО. У них абсолютно різні військові бюджети. Тому єдине, чого зараз хоче очільник Кремля – підкорити собі Україну. Крім цього, Путін нафантазував, що окупанти легко впораються з винищувачами F-16. Єдине, чим він міг пригрозити, це тим, що Росія буцімто вдарить по аеродромах країн, з яких злітатимуть західні літаки.

Війська НАТО в Україні: контекст