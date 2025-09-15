Військова база Чорноморського флоту Росії в Криму пустує: в "Атеш" назвали причину
- Партизани провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту в Севастополі.
- В "Атеш" зафіксували майже повну відсутність техніки на базі – росіяни перекидають її через українські атаки.
Нещодавно партизани провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Вони зафіксували майже повну відсутність техніки на території бази.
Про це повідомили в понеділок, 15 вересня, у військовому партизанському русі українців і кримських татар "Атеш", передає 24 Канал. Усі зібрані дані там надають Силам оборони України.
Чому росіяни забрали техніку з бази в Криму?
Агенти наголосили на майже повній відсутності техніки на території бази Чорноморського флоту в Севастополі. Поодинокі машини виглядають несправними.
Це наочна ознака дефіциту в окупантів: техніку перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України,
– наголосили в "Атеш".
758-й ЦМТЗ у Криму пустує: дивіться фото
Довідка: 758-й ЦМТЗ – стратегічний об'єкт, через який Чорноморський флот отримує паливо, боєкомплект і продовольство. Без його роботи флот втрачає можливість вести бойові дії. До слова, склади центру вже ставали цілями атак в районі Сахарної Головки й вулиці Шабаліна.
758-й ЦМТЗ на карті / Скриншот "Атеш"
Що відомо про перекидання ворогом техніки?
- Напередодні в "Атеш" зафіксували перекидання російської техніки з Луганська на Запорізький напрямок фронту. Йдеться про посилення більш пріоритетних напрямків. Однак періодично військові вантажівки зупиняються просто вздовж дороги через несправності.
- Згодом партизани попередили про ймовірну підготовку нових наступальних дій на Запоріжжі через підвищену активність противника в районі Урзуфа.
- Також агенти повідомили про перекидання техніки на фронт із тактичними знаками "Північ" з Ленінградської області. Колона складалася з БМП, броньованої вантажівки "Тайфун-К", легкових автомобілів, вантажівок, старих УАЗів, паливних цистерн і медичних автомобілів.