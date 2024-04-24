Політолог пояснив, чому США затягували військову допомогу Україні

США понад пів року зволікали з виділенням військової допомоги Україні. Днями республіканці й демократи проголосували за законопроєкт, і його вже підписав президент Джо Байден.

Сполучені Штати використали критичну ситуацію на полі бою в Україні, аби розв'язати питання внутрішньої політики. Детально про те, чому Вашингтон затягував допомогу нашій державі – пояснив 24 Каналу політолог Андрій Вігірінський.

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Розділять славу

Військово-політичне керівництво повідомило, що травень – червень стане періодом наступальних операцій Росії. З усіх сторін лунають думки, що окупанти можуть досягнути певних тактичних чи оперативних цілей.

Україна перебуває у критичному моменті, про що заявляє президент Джо Байден. На його думку, надання допомоги стало своєчасним рішенням з огляду на події, які відбуваються на українській території.

Якщо заглянути в майбутнє, найімовірніше, у вересні – жовтні активна фаза російського наступу завершиться. У цей момент в США триватиме виборча кампанія.

Демократи та навіть республіканці спробують розділити славу, що саме їхня "вчасна" допомога у квітні дозволила Україні втримати свої території й перешкодити Владіміру Путіну досягти бажаних цілей.

Вони чудово усвідомлюють, що зараз критичний період для того, щоб потенційна перемога, презентована у 2022 – 2023 роках словами "Демократія встояла", не перетворилася на фіаско з військовою поразкою,

– наголосив Вігірінський.

Бояться поразки

За словами політолога, американці жахаються, щоб не став реальним страх, про який самі ж застерігають на різноманітних майданчиках від НАТО до ЄС, що буцім "Путін переміг".

І республіканці, і демократи, і всі, хто займатиме Білий дім у 2025 році, – залишаться спадкоємцями російсько-української війни, яку потрібно буде вирішувати.

Відтак виконувати обов'язки адміністрації на чолі з паном Байденом на тлі ненадання допомоги Україні й занепаду демократії як мінімум є нераціональним.

У цьому можна знайти порозуміння відповідності інтересів республіканців та демократів у частині надання допомоги для того, аби не допустити провалу на фронті,

– наголосив політолог.

Допомога Україні врятувала США

Андрій Вігірінський пригадав висловлювання лідера меншості в Сенаті США Мітча Макконнелла. Політик сказав, що допомога Україні фактично врятувала можливість Сполучених Штатів ввести в дію промислове виробництво озброєння, яке за інших умов не могло бути запущеним.

Тобто фактор страху чи загрози ескалації з розумінням в сучасних умовах потреб в амуніції, конкретних типах зброї, перегляді військових доктрин для США як країни, яка бере й братиме участь у військових інтервенціях, є кричущо й критично важливим, щоб перебудувати свою економіку й пояснити це громадянам,

– сказав політолог.

Проголосовані 60 мільярдів доларів для України, американці оцінюють як 0,2% від ВВП. Це не те щоб низька ціна, а ледве не безоплатна. Адже схвалення допомоги нашій державі напряму стосується стратегічної перебудови США.

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