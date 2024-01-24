Війна не любить затягувань, – артилерист про важливість західної допомоги Україні
Вже кілька місяців в США залишається не розв'язаним питання щодо виділення допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Водночас західні партнери наголошують, що деякі підрозділи ЗСУ мають дефіцит боєприпасів та проблеми з ремонтуванням техніки через паузу в американській допомозі.
Майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний розповів 24 Каналу, що наразі на фронті вистачає ресурсу, який надає Захід, тільки для оборони. Для активних штурмових дій озброєння та техніки є в наявності мізерно мало.
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Він зазначив, що українські сили зараз не мають можливості рухатись вперед.
"Техніку нам не шкода. Наш головний скарб – це люди, їх потрібно берегти", – наголосив майор Нацгвардії.
У Росії має закінчитись ресурс
Також 23 січня відбулась зустріч у форматі "Рамштайн", на якій були обговоренні питання військової допомоги Україні. Партнери домовились збільшити виробництво боєприпасів і артилерійських систем для ЗСУ. Також йшлося про модернізацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових установок, про перспективи надання далекобійної зброї, гелікоптерів тощо.
З точки зору військового, вважаю, що ці пакети військової допомоги нам варто було надавати раніше. Війна не любить затягувань. Хоча, звісно, це набагато краще, ніж нічого. І чим швидше нам нададуть цю зброю та техніку, тим швидше ми завдамо непоправної шкоди окупантам,
– підкреслив Нагорний.
Росія хоч і велика країна, але і її ресурс має колись закінчитись. Росіяни вже відчувають дефіцит техніки, і невдовзі у них закінчиться людський ресурс.
До того ж зараз в Росії, за словами майора Нацгвардії, все більше з'являється незадоволених тим, що велику кількість росіян вже полягло в Україні. Виникають питання до російської влади, що буде далі і скільки ще народу має загинути.
"Однак з військовою допомогою, яку нададуть Україні за результатами "Рамштайну", ми пришвидшимо нашу перемогу", – наголосив Денис Нагорний.
Військова допомога Україні від західних партнерів
- Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" також було оголошено, що Німеччина надасть Україні 6 списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. За словами міністра оборони країни Боріса Пісторіуса, ці вертольоти – "перевірені і надійні" машини, які мають допомогти ЗСУ, зокрема у розвідці над Чорним морем та у транспортуванні військових.
- США наразі не виділяє нові пакети військової допомоги Україні, але попри це наша держава продовжує отримувати озброєння та техніку з попередніх закупівель. За словами посла України в США Оксани Маркарової, допомога Києву виділялась влітку у великих обсягах (пакетами по 2 – 3 мільярди доларів) в межах програми USAI. Ця підтримка продовжує надходити в Україну й зараз.
- Крім того, Євросоюз працює над масштабним планом військової допомоги Україні на суму 22 мільярди доларів. В межах цієї програми країни-члени Євросоюзу отримуватимуть відшкодування за військову допомогу Україні. Завдяки цьому мають збільшитись постачання снарядів, техніки для ЗСУ. Також в ЄС планують створити спеціалізований військовий фонд для забезпечення постійного фінансування України щодо озброєння.