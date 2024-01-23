Міністр оборони Україна Рустем Умєров на засіданні у форматі "Рамштайн" окреслив, що потрібно українській армії для прориву. Він наголосив на важливості забезпечення наших військових всім необхідним.

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Потрібен прогрес

За словами Умєрова важливо, що наші військові отримали інноваційні технології.

Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони,

– зазначив чиновник.

Міністр оборони подякував нашим партнерам, які підтримують Сили оборони. Він наголосив на важливості планування довгострокових пакетів допомоги.

За словами Умєрова, Україна готова співінвестувати у технології та ділитися досвідом реальних бойових дій.

Ллойд Остін розпочав засідання "Рамштайну" в онлайн-форматі