Про це розповів Геннадій Коваленко, тимчасовий виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі "Рамштайн".

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"Рамштайн" еволюціонує

Він зазначив, що "Рамштайн" зазнає еволюції. Він рухається до довготермінових проєктів підтримки, що дуже важливо.

Полковник Коваленко процитував заступницю міністра оборони США. Вона зазначила, що з вересня наші союзники фактично перейшли до роботи у форматі "Рамштайн 2.0".

Йдеться про перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, планової, довгострокової роботи,

– зазначив Коваленко.

Зауважимо, що станом на листопад 2023 року формат "Рамштайн" об'єднує 54 країни. Союзники нашої держави вже оголосили про створення довгострокових п'яти коаліцій спроможностей на підтримку України. Мовиться про: авіаційну, протиповітряну, танкову, артилерійську та коаліцію морської безпеки.

Дуже важливо, що ми все більше говоримо про довготермінові проєкти підтримки і який там є прогрес,

– сказав Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міноборони.

Він додав, що партнери чудово розуміють потреби нашої держави. Вони чітко класифіковані, розділені як на нагальні, негайні проєкти, так і на довготермінові потреби України.

Які результати останнього "Рамштайну"