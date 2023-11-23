Об этом рассказал Геннадий Коваленко, временный исполняющий обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам встречи "Рамштайн".
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"Рамштайн" эволюционирует
Он отметил, что "Рамштайн" претерпевает эволюцию. Он двигается к долгосрочным проектам поддержки, что очень важно.
Полковник Коваленко процитировал заместителя министра обороны США. Она отметила, что с сентября наши союзники фактически перешли к работе в формате "Рамштайн 2.0".
Речь идет о переходе от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой, долгосрочной работе,
– отметил Коваленко.
Отметим, что по состоянию на ноябрь 2023 года формат "Рамштайн" объединяет 54 страны. Союзники нашего государства уже объявили о создании долгосрочных пяти коалиций способностей в поддержку Украины. Речь идет о: авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции морской безопасности.
Очень важно, что мы все больше говорим о долгосрочных проектах поддержки и каковым там есть прогресс,
– сказал Илларион Павлюк, начальник управления прессы и информации Минобороны.
Он добавил, что партнеры отлично понимают потребности нашего государства. Они четко классифицированы, разделены как на неотложные, немедленные проекты, так и на долгосрочные нужды Украины.
Какие результаты последнего "Рамштайна"
- Как отметил министр обороны Рустем Умеров, удалось сформировать коалицию наземных средств ПВО. К ней присоединились 20 стран. А государствами-лидерами стали Германия и Франция.
- Кроме того, Германия объявила о мощном пакете помощи для нашего государства. Обещанное мы должны получить до середины декабря. Также 2 миллиарда евро военной помощи подготовили Нидерланды.
- Эстония – лидер IT-коалиции. Она предоставляет финансирование на полмиллиона долларов на деятельность IT-коалиции. Также уже известно об обязательствах Люксембурга на 10 миллионов евро.
- А вот Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в акватории Черного моря.