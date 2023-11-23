Об этом рассказал Геннадий Коваленко, временный исполняющий обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам встречи "Рамштайн".

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"Рамштайн" эволюционирует

Он отметил, что "Рамштайн" претерпевает эволюцию. Он двигается к долгосрочным проектам поддержки, что очень важно.

Полковник Коваленко процитировал заместителя министра обороны США. Она отметила, что с сентября наши союзники фактически перешли к работе в формате "Рамштайн 2.0".

Речь идет о переходе от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой, долгосрочной работе,

– отметил Коваленко.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2023 года формат "Рамштайн" объединяет 54 страны. Союзники нашего государства уже объявили о создании долгосрочных пяти коалиций способностей в поддержку Украины. Речь идет о: авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции морской безопасности.

Очень важно, что мы все больше говорим о долгосрочных проектах поддержки и каковым там есть прогресс,

– сказал Илларион Павлюк, начальник управления прессы и информации Минобороны.

Он добавил, что партнеры отлично понимают потребности нашего государства. Они четко классифицированы, разделены как на неотложные, немедленные проекты, так и на долгосрочные нужды Украины.

Какие результаты последнего "Рамштайна"