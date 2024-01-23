У вступному слові Рустем Умєров висловив подяку усім країнам, які підтримують наші Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. За його словами, зараз критично необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги України.

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Міністр оборони США відкрив засідання

Ллойд Остін наголосив, що Сполучені Штати, а також вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти країни-агресорки.

Під час зустрічі він зазначив, що це повинно бути важливим для усіх країн.

Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військовослужбовців і сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ і зломлять бойовий дух українських військових. Тому, я закликаю цю групу надати Україні більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та перехоплювачів,

– заявив Остін.

За його словами, якщо їм не вдасться стримати Росію, то це стане знаком для інших потенційних агресорів. Це спровокує ще більше кровопролиття та хаос.

Міністр оборони Сполучених Штатів зазначив, шо суверенна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки.

Остін наголосив на допомозі від США

Глава Пентагону нагадав, що наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати оголосили про виділення пакета допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів для задоволення нагальних потреб України в галузі безпеки.

За словами Остіна, США продовжують наполегливо працювати над моніторингом і звітністю американської допомоги Україні.

Ми не бачили жодних достовірних доказів неправильного використання або незаконного перенаправлення американського озброєння, наданого Україні,

– розповів посадовець.

Зокрема, Остін подякував союзникам і партнерам, які оголосили про нові пакети довгострокової допомоги для України. Мовиться про підтримку в галузі безпеки. Глава Пентагону виокремив Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Велику Британію.

Він наголосив, що разом ці зобов'язання становитимуть мільярди доларів додаткової військової допомоги для нашої держави.

Остін також підкреслив, що США допомагатимуть "зміцненню оборонно-промислової бази України, як для активізації поточної боротьби, так і для посилення довгострокового стримування ворога".

Рустем Умєров виступив на зустрічі

Міністерство оборони України зі свого боку готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися нашим бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями. Про це повідомили в українському відомстві.

Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес,

– зауважив Умєров.

За його словами, у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони.

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