У вівторок, 16 січня, відбулася телефонна розмова між міністром оборони України Рустемом Умєровим та його американським колегою Ллойдом Остіном. Про це повідомив Пентагон.

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Що сказав Остін

Глава Міноборони України та очільник Пентагона обговорили останні новини, зокрема ситуацію на фронті у нашій державі. Також вони обсудили засідання Контактної групи з оборони України, яке заплановане на 23 січня. У заяві зауважується, що цей захід проходитиме у віртуальному (дистанційному) форматі.

Під час розмови Остін запевнив Умєрова у підтримці з боку США та інших союзників.

Сполучені Штати та наша коаліція з приблизно 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії,

– сказав міністр оборони США.

Остін та Умєров домовилися підтримувати тісний контакт.

У якому стані Остін