Во вторник, 16 января, состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и его американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщил Пентагон.

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Что сказал Остин

Глава Минобороны Украины и глава Пентагона обсудили последние новости, в том числе ситуацию на фронте в нашем государстве. Также они обсудили заседание Контактной группы по обороне Украины, запланированное на 23 января. В заявлении отмечается, что это мероприятие будет проходить в виртуальном (дистанционном) формате.

В ходе разговора Остин заверил Умерова в поддержке со стороны США и других союзников.

Соединенные Штаты и наша коалиция из примерно 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии,

– сказал министр обороны США.

Остин и Умеров договорились поддерживать тесный контакт.

В каком состоянии Остин