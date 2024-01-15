Это произошло после двух недель лечения осложнений с состоянием здоровья главы Пентагона. Они возникли после операции из-за рака простаты, который обнаружили в Остине.

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Представители Пентагона подчеркнули, что министр обороны США продолжает выздоровление и, по совету врачей, некоторое время будет выполнять свои обязанности удаленно, прежде чем вернется в министерство. В Минобороны заверили, что Остин имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи.

Врачи американского министра Джон Мэддокс и Грегори Чесната также отметили, что состояние главы Пентагона значительно улучшилось за время его пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Он прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь, в частности для устранения некоторых продолжительных болей в ногах. Его выписали домой с плановым курсом физической терапии и регулярным наблюдением,

– говорится в заявлении врачей

В министерстве также сказали, что рак предстательной железы у Остина вылечили на ранней стадии, а прогнозы по выздоровлению – отличные. В то же время дальнейшие процедуры лечения рака у главы Пентагона не предусматривают.

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