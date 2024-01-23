Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании в формате "Рамштайн" наметил, что нужно украинской армии для прорыва. Он отметил важность обеспечения наших военных всем необходимым.
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Нужен прогресс
По словам Умерова, важно, что наши военные получили инновационные технологии.
Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны,
– отметил чиновник.
Министр обороны поблагодарил наших партнеров, которые поддерживают Силы обороны. Он отметил важность планирования долгосрочных пакетов помощи.
По словам Умерова, Украина готова соинвестировать в технологии и делиться опытом реальных боевых действий.
Ллойд Остин начал заседание "Рамштайна" в онлайн-формате
- Министр обороны США Ллойд Остин 23 января официально открыл заседание Контактной группы по обороне Украины. В этом месяце он проходит в формате онлайн-конференции. Украинскую делегацию на встрече возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
- Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты, а также вся международная коалиция, которая насчитывает около 50 союзников и партнеров, остаются верными поддержке Украины в ее борьбе против страны-агрессорки.
- По его словам, если им не удастся сдержать Россию, это станет знаком для других потенциальных агрессоров. Это спровоцирует еще большее кровопролитие и хаос.