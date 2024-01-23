Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании в формате "Рамштайн" наметил, что нужно украинской армии для прорыва. Он отметил важность обеспечения наших военных всем необходимым.

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Нужен прогресс

По словам Умерова, важно, что наши военные получили инновационные технологии.

Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны,

– отметил чиновник.

Министр обороны поблагодарил наших партнеров, которые поддерживают Силы обороны. Он отметил важность планирования долгосрочных пакетов помощи.

По словам Умерова, Украина готова соинвестировать в технологии и делиться опытом реальных боевых действий.

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