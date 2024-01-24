Война не любит затягиваний, – артиллерист о важности западной помощи Украине

Уже несколько месяцев в США остается не решен вопрос о выделении помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. В то же время, западные партнеры отмечают, что некоторые подразделения ВСУ имеют дефицит боеприпасов и проблемы с ремонтом техники из-за паузы в американской помощи.

Майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный рассказал 24 Каналу, что на фронте хватает ресурса, предоставляемого Западом, только для обороны. Для активных штурмовых действий вооружения и техники есть в наличии ничтожно мало.

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Он отметил, что украинские силы сейчас не имеют возможности двигаться вперед.

"Технику нам не жалко. Наше главное сокровище – это люди, их нужно беречь", – подчеркнул майор Нацгвардии.

В России должен закончиться ресурс

Также 23 января состоялась встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждались вопросы военной помощи Украине. Партнеры договорились увеличить производство боеприпасов и артиллерийских систем для ВСУ. Речь также шла о модернизации зенитных ракет западных образцов для советских пусковых установок, о перспективах предоставления дальнобойного оружия, вертолетов и т.д.

Участники заседания "Раммштайн-18" также отметили, что в 2024 году несколько стран передадут Украине крупные пакеты военной помощи. Кроме того, в этом году ВСУ должно получить оружие, "которого еще нет". Благодаря ему украинские силы смогут поражать оккупантов и их логистические узлы.

С точки зрения военного, считаю, что эти пакеты военной помощи нам следовало предоставлять раньше. Война не любит затягиваний. Хотя, конечно, это гораздо лучше, чем ничего. И чем быстрее нам предоставят это оружие и технику, тем быстрее мы нанесем непоправимый ущерб оккупантам,

– подчеркнул Нагорный.

Россия хоть и большая страна, но и ее ресурс должен когда-нибудь закончиться. Россияне уже испытывают дефицит техники, и скоро у них закончится человеческий ресурс.

К тому же сейчас в России, по словам майора Нацгвардии, все больше появляется недовольных тем, что большое количество россиян уже пали в Украине. Возникают вопросы к российским властям, что будет дальше и сколько еще народу должно погибнуть.

"Однако с военной помощью, которую предоставят Украине по результатам "Рамштайна", мы ускорим нашу победу", – подчеркнул Денис Нагорный.

Военная помощь Украине от западных партнеров