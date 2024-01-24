Война не любит затягиваний, – артиллерист о важности западной помощи Украине
Уже несколько месяцев в США остается не решен вопрос о выделении помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. В то же время, западные партнеры отмечают, что некоторые подразделения ВСУ имеют дефицит боеприпасов и проблемы с ремонтом техники из-за паузы в американской помощи.
Майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный рассказал 24 Каналу, что на фронте хватает ресурса, предоставляемого Западом, только для обороны. Для активных штурмовых действий вооружения и техники есть в наличии ничтожно мало.
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Он отметил, что украинские силы сейчас не имеют возможности двигаться вперед.
"Технику нам не жалко. Наше главное сокровище – это люди, их нужно беречь", – подчеркнул майор Нацгвардии.
В России должен закончиться ресурс
Также 23 января состоялась встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждались вопросы военной помощи Украине. Партнеры договорились увеличить производство боеприпасов и артиллерийских систем для ВСУ. Речь также шла о модернизации зенитных ракет западных образцов для советских пусковых установок, о перспективах предоставления дальнобойного оружия, вертолетов и т.д.
С точки зрения военного, считаю, что эти пакеты военной помощи нам следовало предоставлять раньше. Война не любит затягиваний. Хотя, конечно, это гораздо лучше, чем ничего. И чем быстрее нам предоставят это оружие и технику, тем быстрее мы нанесем непоправимый ущерб оккупантам,
– подчеркнул Нагорный.
Россия хоть и большая страна, но и ее ресурс должен когда-нибудь закончиться. Россияне уже испытывают дефицит техники, и скоро у них закончится человеческий ресурс.
К тому же сейчас в России, по словам майора Нацгвардии, все больше появляется недовольных тем, что большое количество россиян уже пали в Украине. Возникают вопросы к российским властям, что будет дальше и сколько еще народу должно погибнуть.
"Однако с военной помощью, которую предоставят Украине по результатам "Рамштайна", мы ускорим нашу победу", – подчеркнул Денис Нагорный.
Военная помощь Украине от западных партнеров
- Во время встречи в формате "Рамштайн" также было объявлено, что Германия передаст Украине 6 списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41. По словам министра обороны страны Бориса Писториуса, эти вертолеты – "проверенные и надежные" машины, которые должны помочь ВСУ, в частности в разведке над Черным морем и в транспортировке военных.
- США пока не выделяет новые пакеты военной помощи Украине, но, несмотря на это, наша страна продолжает получать вооружение и технику по предварительным закупкам. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, помощь Киеву выделялась летом в больших объемах (пакетами по 2 – 3 миллиарда долларов) в рамках программы USAI. Эта поддержка продолжает поступать в Украину и сейчас.
- Кроме того, Евросоюз работает над масштабным планом военной помощи Украине на сумму 22 миллиарда долларов. В рамках этой программы страны-члены Евросоюза получат возмещение за военную помощь Украине. Благодаря этому должна увеличиться поставка снарядов, техники для ВСУ. Также в ЕС планируют создать специализированный военный фонд для обеспечения постоянного финансирования Украины по вооружению.