Майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний розповів 24 Каналу, що наразі на фронті вистачає ресурсу, який надає Захід, тільки для оборони. Для активних штурмових дій озброєння та техніки є в наявності мізерно мало.

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Він зазначив, що українські сили зараз не мають можливості рухатись вперед.

"Техніку нам не шкода. Наш головний скарб – це люди, їх потрібно берегти", – наголосив майор Нацгвардії.

У Росії має закінчитись ресурс

Також 23 січня відбулась зустріч у форматі "Рамштайн", на якій були обговоренні питання військової допомоги Україні. Партнери домовились збільшити виробництво боєприпасів і артилерійських систем для ЗСУ. Також йшлося про модернізацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових установок, про перспективи надання далекобійної зброї, гелікоптерів тощо.

Зверніть увагу! Учасники засідання "Рамштайн-18" також зазначили про те, що у 2024 році кілька країн передадуть Україні великі пакети військової допомоги. Крім того, цього року ЗСУ має отримати зброю, "якої ще нема". Завдяки їй українські сили зможуть вражати окупантів та їхні логістичні вузли.

З точки зору військового, вважаю, що ці пакети військової допомоги нам варто було надавати раніше. Війна не любить затягувань. Хоча, звісно, це набагато краще, ніж нічого. І чим швидше нам нададуть цю зброю та техніку, тим швидше ми завдамо непоправної шкоди окупантам,

– підкреслив Нагорний.

Росія хоч і велика країна, але і її ресурс має колись закінчитись. Росіяни вже відчувають дефіцит техніки, і невдовзі у них закінчиться людський ресурс.

До того ж зараз в Росії, за словами майора Нацгвардії, все більше з'являється незадоволених тим, що велику кількість росіян вже полягло в Україні. Виникають питання до російської влади, що буде далі і скільки ще народу має загинути.

"Однак з військовою допомогою, яку нададуть Україні за результатами "Рамштайну", ми пришвидшимо нашу перемогу", – наголосив Денис Нагорний.

Військова допомога Україні від західних партнерів