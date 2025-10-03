Зупинка роботи федерального уряду в Сполучених Штатах могла спричинити труднощі у переговорному процесі на міжнародному рівні. Зокрема в ЗМІ з'явилися припущення, що це повпливає на постачання озброєння для Україні.

Такі версії прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Чи зупинилося постачання зброї в Україну через шатдаун у США?

Дипломат категорично відкинув повідомлення про нібито зупинку військової підтримки України через бюджетну кризу в США.

Коментуючи статтю The Telegraph, яка висловлювала занепокоєння щодо можливих перебоїв у допомозі, він наголосив, що така інформація не відповідає дійсності.

Неправда. Переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити,

– запевнив Тихий.

Зауважте! У США вперше з 2010 року стався шатдаун, що означає часткове припинення роботи федеральних органів влади. Це відбулося через розбіжності між республіканцями та демократами щодо нового бюджету, який так і не був затверджений.

Посол України в США Ольга Стефанішина також відреагувала на поширену в ЗМІ інформацію про проблеми у військовій співпраці між Україною та США.

Вона запевнила, що шатдаун у США не впливає на військову допомогу Україні, і всі поставки здійснюються за планом. Посольство уважно стежить за ситуацією та підтримує постійний контакт із американськими партнерами.

Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком,

– написала Стефанішина.

Що цьому передувало?