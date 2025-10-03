В МИД объяснили, действительно ли США прекратили военную помощь Украине из-за шатдауна
- Представитель украинского МИД Георгий Тихий отреагировал на версии о прекращении военной помощи Украине из-за шатдауна в США.
- Шатдаун в США возник из-за разногласий между республиканцами и демократами по бюджету, это могло повлиять на переговорный процесс.
Остановка работы федерального правительства в Соединенных Штатах могла вызвать трудности в переговорном процессе на международном уровне. В частности, в СМИ появились предположения, что это повлияет на поставки вооружения для Украины.
Такие версии прокомментировал представитель украинского МИДа Георгий Тихий, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Остановились ли поставки оружия в Украину из-за шатдауна в США?
Дипломат категорически отверг сообщения о якобы остановке военной поддержки Украины из-за бюджетного кризиса в США.
Комментируя статью The Telegraph, которая выражала беспокойство относительно возможных перебоев в помощи, он отметил, что такая информация не соответствует действительности.
Неправда. Переговоры по дроновому соглашению между Украиной и США продолжаются, как было запланировано, и поставки продолжают поступать,
– заверил Тихий.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина также отреагировала на распространенную в СМИ информацию о проблемах в военном сотрудничестве между Украиной и США.
Она заверила, что шатдаун в США не влияет на военную помощь Украине, и все поставки осуществляются по плану. Посольство внимательно следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.
На данный момент прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику,
– написала Стефанишина.
Заметьте! В США впервые с 2010 года произошел шатдаун, что означает частичную приостановку работы федеральных органов власти. Это произошло из-за разногласий между республиканцами и демократами относительно нового бюджета, который так и не был утвержден.
Что этому предшествовало?
- На фоне шатдауна в США украинские и международные гуманитарные организации предупреждали, что остановка переговоров между сторонами может иметь катастрофические последствия.
- В The Telegraph отмечали невозможность согласовывать вопросы поставок оружия и должным образом продолжать переговорный процесс из-за вынужденных отпусков сотен тысяч федеральных служащих.
- В то же время напряжения ситуации добавляет Россия, которая в последнее время активизирует атаки на Украину и провоцирует страны Европы.
- С другой стороны, по данным FT, США готовятся предоставить Киеву новые разведывательные данные, которые повысят точность атак и позволят эффективнее использовать новейшее дальнобойное оружие.
- К тому же сейчас актуализируются дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В СМИ предполагают, что это выглядит маловероятным, поскольку они зарезервированы для нужд Военно-морских сил США.
- Зато Украина может получить менее дальнобойное вооружение, или европейские партнеры закупят для Киева оружие большой дальности.