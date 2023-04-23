Усе залежить від виду техніки: як швидко Захід зможе допомагати ЗСУ з бронекулаками

Для перемоги Україні досі необхідна підтримка партнерів. Втім постачання деяких видів техніки не може бути швидшою, ніж того б хотілося.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, кількість військової техніки, яку Україні можуть відправити в майбутньому залежить від багатьох факторів.

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За підсумками 11 засідання у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що лише за кілька місяців контактна група поставила Україну понад 230 танків, понад 1150 броньованих машин, а також іншого обладнання та боєприпасів для підтримки 9 нових бронетанкових бригад.

Різні категорії танків постачають по-різному

Терміни нових поставок військової допомоги Україні залежать від того, про яку саме техніку мовиться.

Якщо ми говоримо про танки, то з ними усе не так просто. Є танки ще радянського зразка: Т-72 і М-1, які нам продовжують постачати, зокрема у місцевих модифікаціях. Наприклад, польський PT-91 Twardy,

– зазначив Олександр Коваленко.

Це така номенклатура, яка є в наявності на складах, тобто їх ще постачатимуть. Натомість є інша номенклатура, до прикладу танки Leopard-2, яких достатньо багато в Європі. Їх теж можуть постачати України, але цей процес буде дещо повільнішим.

Є й ще третя категорія танків Abrams, які везуть з США через океан. Їх розвантажують в Європі, налагоджують логістику там. Крім того, у Німеччині українські військові проходитимуть підготовку на танках M1A1 Abrams. Це спрощує процес, але загалом він є доволі енергозатратним.

"Ось ми бачимо, що є три категорії, які відрізняються одна від одної саме за тим, з якою швидкістю їх можуть постачати. До того ж базова підготовка екіпажів та Т-72, М-1 є в Україні, а на Leopard-2, Challarger та Abrams – ні", – розповів військово-політичний оглядач.

Тож все залежить від виду техніки, який передаватимуть. Мовиться і про логістику, і про кількість техніки, і про час, коли вона безпосередньо опиниться на полі бою.

Олександр Коваленко про передачу Україні зброї: дивитись відео

Кількість допомоги Україні може збільшитись

Кількість майбутньої техніки теж залежить від багатьох показників. Зокрема, чи йдеться про партнерів Сполучених Штатів, чи самих США, а також від номенклатури.

M-2 Bradley та Stryker, то їхнім найбільшим користувачем є США. От же тут питання лише до Штатів, чи готові вони надавати Україні надалі з наявної кількості цих ББМ для поповнення наших підрозділів,

– наголосив Коваленко.

Крім того, за його словами, є й інші країни, у яких на озброєнні є подібні ББМ. Це, до прикладу, і Південна Корея. У них одна з найпотужніших армій за рахунок середньої та легкоброньованої техніки. І хоч поки Південна Корея не допомагає Україні мілітарно, нещодавно її очільник Юн Сок Йоль нятякнув, що Сеул може доєднатися і до коаліції військової допомоги Києву.

За словами Олександра Коваленка, розширення коаліції допоможе розв'язати питання передання України техніки в достатній кількості.

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