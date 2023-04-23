Все зависит от вида техники: как быстро Запад сможет помогать ВСУ с бронекулаками

23 апреля 2023, 03:28
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Для победы Украине до сих пор необходима поддержка партнеров. Впрочем, поставка некоторых видов техники не может быть быстрее, чем того бы хотелось.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, количество военной техники, которое Украине могут отправить в будущем, зависит от многих факторов.

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По итогам 11 заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что всего за несколько месяцев контактная группа поставила Украину более 230 танков, более 1150 бронированных машин, а также другого оборудования и боеприпасов для поддержки 9 новых бронетанковых бригад.

Различные категории танков поставляют по-разному

Сроки новых поставок военной помощи Украине зависят от того, о какой именно технике говорится.

Если мы говорим о танках, то с ними все не так-то просто. Есть танки еще советского образца: Т-72 и М-1, которые нам продолжают поставлять, в частности, в местных модификациях. К примеру, польский PT-91 Twardy,
– отметил Александр Коваленко.

Это такая номенклатура, которая есть на складах, то есть их еще будут поставлять. Но есть другая номенклатура, к примеру танки Leopard-2, которых достаточно много в Европе. Их тоже могут поставлять в Украину, но этот процесс будет несколько медленнее.

Есть и еще третья категория танков Abrams, везущих из США через океан. Их разгружают в Европе, отлаживают логистику там. Кроме того, в Германии украинские военные будут проходить подготовку на танках M1A1 Abrams. Это упрощает процесс, но в целом он достаточно энергозатратный.

"Вот мы видим, что есть три категории, которые отличаются друг от друга именно по тому, с какой скоростью их могут поставлять. К тому же базовая подготовка экипажей и Т-72, М-1 есть в Украине, а на Leopard-2, Challarger и Abrams – нет", – рассказал военно-политический обозреватель.

Все зависит от вида техники, который будут передавать. Речь и о логистике, и о количестве техники, и о времени, когда она непосредственно окажется на поле боя.

Александр Коваленко о передаче Украине оружия: смотреть видео

Количество помощи Украине может увеличиться

Число будущей техники тоже зависит от многих показателей. В частности, речь идет о партнерах Соединенных Штатов или самих США, а также от номенклатуры.

M-2 Bradley и Stryker, то их крупнейшим пользователем США. Вот здесь вопрос только к Штатам, готовы ли они предоставлять Украине в дальнейшем из имеющегося количества этих ББМ для пополнения наших подразделений,
– подчеркнул Коваленко.

Кроме того, по его словам, есть и другие страны, у которых на вооружении есть подобные ББМ. Это, например, и Южная Корея. У них одна из мощнейших армий за счет средней и легкобронированной техники. И пока Южная Корея не помогает Украине милитарно, недавно ее руководитель Юн Сок Йоль намекнул, что Сеул может присоединиться к коалиции военной помощи Киеву.

По словам Александра Коваленко, расширение коалиции поможет решить вопрос передачи Украины техники в достаточном количестве.

Результаты нового "Рамштайна": что известно

  • Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что приоритетной военной помощью для Украины есть системы противовоздушной обороны. Они помогут справиться Украине во время массированных ракетных атак.
  • Страны-участницы "Рамштайна" поддержали предоставление Украине ракет в ПВО. Кроме того, наши партнеры продолжат обучать украинских бойцов управлению танками и системами ПВО.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что союзники заверили, что будут помогать Украине к ее победе в войне с Россией.

Автор: Віра Коновал