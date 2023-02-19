В ЄС можуть прийняти рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України, – Bloomberg

Члени Європейського Союзу можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України вже наступного місяця. Пропозиція Естонії інвестувати в це близько 4 мільярдів євро отримала попередню підтримку з боку Нідерландів і Румунії.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять спільну закупівлю боєприпасів під час зустрічі в Брюсселі в понеділок. Своєю чергою, остаточне рішення може бути прийняте під час зустрічі лідерів блоку в березні.

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Міністри ЄС обговорять закупівлю боєприпасів для України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що ідея спільної закупівлі боєприпасів для України – дуже хороша. Адже боєприпаси є проблемою – Україні потрібна велика кількість, і ЄС також потрібно збільшити свої запаси

Зараз ми робимо це на національному рівні, а робити це в більших масштабах – це те, що я б також підтримувала і заохочувала,

– зауважила міністерка.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння, позаяк українські та російські війська щодня спалюють десятки тисяч артилерійських снарядів. За словами європейських посадовців, хоча наша держава використовує боєприпаси більш ефективно, вона все одно витрачає снаряди швидше, ніж Європа може їх виробляти.

Уряди США і Європи намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять план Естонії під час зустрічі в Брюсселі 20 лютого, проте рішення слід чекати не раніше березня.

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Низка міністрів підтримують цю ідею

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що механіку механізму спільних закупівель можна обговорювати, але альтернативи спільному підходу до інвестицій і закупівель практично немає. Причиною цьому є те, що ринок сам по собі не зможе витримати масове розширення без державних гарантій.

"Їм потрібна певна стабільність", – пояснив Рейнсалу, додавши, що низка компаній привітала цю пропозицію.

Естонський міністр порівняв ці зусилля зі спільною закупівлею ЄС вакцин під час пандемії коронавірусу. Своєю чергою, міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав цю ідею "цікавою", хоча й зауважив, що йому потрібно вивчити деталі.

Спільні зусилля будуть більш ефективними,

– заявив Ауреску.

Президент Франції Еммануель Макрон також розглядає можливість спільних закупівель боєприпасів. Окрім цього, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна організовує коаліцію для фінансування виробництва боєприпасів для України, до якої входить Естонія.

"Від нас залежить, щоб вони отримували більший потік. Ми не можемо продовжувати діяти в тому ж темпі, що і зараз, швидкість має вирішальне значення – як для України, так і для нас", – наголосила міністерка оборони Нідерландів.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас також підкреслила необхідність збільшення потужностей європейської оборонної промисловості.

"Росія виробляє боєприпаси у 3 зміни. Чому європейська оборонна промисловість не робить так само? Вони кажуть, що це через відсутність замовлень. Вони кажуть: "Якщо у нас немає замовлень, ми не можемо робити інвестиції", – зазначила Каллас.

Президент Володимир Зеленський вважає, що прискорення поставок є пріоритетом у зусиллях Сил оборони протистояти новим російським атакам на Сході та Півдні.