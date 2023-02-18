Такий алгоритм необхідний для того, щоб не втрачати час. Про це Кулеба заявив під час пресконференції Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Польща готова надати Україні МіГ-29: Моравецький назвав умову

Кулеба закликав почати навчати українських пілотів

Кулеба заявив, що союзники України одного дня нададуть Силам оборони літаки. Бодай навіть це потребуватиме більше часу, ніж витратили на постачання танків.

Однак першим кроком є навчання пілотів. Позаяк досі спершу приймалося рішення про надання нашій державі певного типу зброї, і лише потім починалося навчання. За словами очільника МЗС, це призводило до втрати часу.

Тому ми пропонуємо почати з навчання. Це наше прохання до всіх наших друзів, які потенційно можуть поділитися з нами літаками – почати навчання якомога скоріше без того, щоб брати на себе зараз будь-які додаткові зобов'язання,

– сказав Кулеба.

Варто прочитати У Китаї анонсували мирну ініціативу для Росії та України: як на це відреагували Бербок і Кулеба

Велика Британія підтримала ідею постачання літаків Україні