В ЕС могут принять решение о совместной закупке боеприпасов для Украины, – Bloomberg

Члены Европейского Союза могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины уже в следующем месяце. Предложение Эстонии инвестировать в это около 4 миллиардов евро получило предварительную поддержку со стороны Нидерландов и Румынии.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят общую закупку боеприпасов во время встречи в Брюсселе в понедельник. В свою очередь окончательное решение может быть принято во время встречи лидеров блока в марте.

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Министры ЕС обсудят закупку боеприпасов для Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что идея совместной закупки боеприпасов для Украины очень хорошая. Ведь боеприпасы являются проблемой – Украине нужно большое количество, и ЕС тоже нужно увеличить свои запасы.

Сейчас мы делаем это на национальном уровне, а делать это в больших масштабах – это то, что я бы тоже поддерживала и поощряла,

– заметила министр.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большую обеспокоенность, поскольку украинские и российские войска ежедневно сжигают десятки тысяч артиллерийских снарядов. По словам европейских чиновников, хотя наше государство использует боеприпасы более эффективно, оно все равно тратит снаряды быстрее, чем Европа может их производить.

Правительства США и Европы пытаются увеличить производство как для снабжения Украины, так и для пополнения собственных запасов. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят план Эстонии во время встречи в Брюсселе 20 февраля, однако решение следует ожидать не раньше марта.

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Ряд министров поддерживают эту идею

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что механику механизма совместных закупок можно обсуждать, но альтернативы совместному подходу к инвестициям и закупкам практически нет. Причиной тому является то, что рынок сам по себе не сможет выдержать массовое расширение без государственных гарантий.

"Им нужна определенная стабильность", – объяснил Рейнсалу, добавив, что ряд компаний приветствовали это предложение.

Эстонский министр сравнил эти усилия с совместной закупкой ЕС вакцин во время пандемии коронавируса. В свою очередь, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал эту идею "интересной", хотя и заметил, что ему нужно изучить детали.

Совместные усилия будут более эффективными,

– заявил Ауреску.

Президент Франции Эммануэль Макрон также рассматривает возможность совместных закупок боеприпасов. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна организует коалицию для финансирования производства боеприпасов для Украины, в которую входит Эстония.

"От нас зависит, чтобы они получали больший поток. Мы не можем продолжать действовать в том же темпе, что и сейчас, скорость имеет решающее значение – как для Украины, так и для нас", – подчеркнула министр обороны Нидерландов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также подчеркнула необходимость увеличения мощностей европейской оборонной промышленности.

"Россия производит боеприпасы в 3 смены. Почему европейская оборонная промышленность не делает так же? Они говорят, что это из-за отсутствия заказов. Они говорят: "Если у нас нет заказов, мы не можем делать инвестиции", – отметила Каллас.

Президент Владимир Зеленский считает, что ускорение поставок является приоритетом в усилиях сил обороны противостоять новым российским атакам на Востоке и Юге.