"Не повоюю, хоч зігріюсь": полковник запасу ЗСУ пояснив, навіщо Лукашенку постійні навчання

У Вітебській області та Речицькому районі Гомельської області Білорусі найближчими місяцями планують провести військові навчання. За офіційними даними, їх проводитимуть з метою оцінки ступеня готовності військкоматів, держорганів та організації виконувати завдання за призначенням.

В етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан оцінив загрозу для України. До слова, самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь "готується до війни".

Читайте також Лукашенко "петляє" від війни: навіщо йому чергова зустріч з Путіним

На що спрямовані навчання у Білорусі

Зараз Лукашенко намагається сховати від путінських поглядів залишки техніки, показуючи якусь зацікавленість чи виконуючи підготовки до майбутніх бойових дій.

Нові навчання – це чергова спроба керівника окупаційного білоруського режиму сховати залишки техніки та військ. Протягом останніх трьох років військові навчання в Білорусі здебільшого спрямовані на це.

Мовляв, я тут тупцюю, щось роблю, якось рухаюся, а принаймні, якщо не повоюю, то хоч зігріюсь й сховаю кілька сотень або тисяч коробочок,

– мовив Світан.

За його словами, зараз Лукашенко нікому не загрожує. До того ж він чудово розуміє, що цієї кількості озброєння та армії замало. Білоруська армія ніде не воювала й складається із кількох десятків тисяч людей. Тому ні країнам Балтії, ні Польщі, ні Україні, Лукашенко загрожувати точно не може.

Білорусь "готується до війни": реакція ЄС та НАТО