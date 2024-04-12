"Не повоюю, хоч зігріюсь": полковник запасу ЗСУ пояснив, навіщо Лукашенку постійні навчання
У Вітебській області та Речицькому районі Гомельської області Білорусі найближчими місяцями планують провести військові навчання. За офіційними даними, їх проводитимуть з метою оцінки ступеня готовності військкоматів, держорганів та організації виконувати завдання за призначенням.
В етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан оцінив загрозу для України. До слова, самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь "готується до війни".
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На що спрямовані навчання у Білорусі
Зараз Лукашенко намагається сховати від путінських поглядів залишки техніки, показуючи якусь зацікавленість чи виконуючи підготовки до майбутніх бойових дій.
Нові навчання – це чергова спроба керівника окупаційного білоруського режиму сховати залишки техніки та військ. Протягом останніх трьох років військові навчання в Білорусі здебільшого спрямовані на це.
Мовляв, я тут тупцюю, щось роблю, якось рухаюся, а принаймні, якщо не повоюю, то хоч зігріюсь й сховаю кілька сотень або тисяч коробочок,
– мовив Світан.
За його словами, зараз Лукашенко нікому не загрожує. До того ж він чудово розуміє, що цієї кількості озброєння та армії замало. Білоруська армія ніде не воювала й складається із кількох десятків тисяч людей. Тому ні країнам Балтії, ні Польщі, ні Україні, Лукашенко загрожувати точно не може.
Білорусь "готується до війни": реакція ЄС та НАТО
- У Лукашенка остаточно їде дах. Білоруський узурпатор заявив, що його країна "готується до війни". Водночас він запевняє, що Білорусь нібито не хоче воювати.
- Речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано зазначив, що ЄС зміцнює євроблок, аби бути готовими протистояти загрозам від Алєксандра Лукашенка та Владіміра Путіна.
- Водночас у НАТО переконані, що зараз немає ознак, що Білорусь готова офіційно вступити у повномасштабну війну Росії проти України. Однак там уважно стежать за пересуванням військової техніки вздовж білоруського кордону.