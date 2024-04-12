"Не повоюю, хоть согреюсь": полковник запаса ВСУ объяснил, зачем Лукашенко постоянные учения
В Витебской области и Речицком районе Гомельской области Беларуси в ближайшие месяцы планируют провести военные учения. По официальным данным, их будут проводить с целью оценки степени готовности военкоматов, госорганов и организации выполнять задачи по назначению.
В эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил угрозу для Украины. К слову, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "готовится к войне".
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На что направлены учения в Беларуси
Сейчас Лукашенко пытается скрыть от путинских взглядов остатки техники, показывая какую-то заинтересованность или выполняя подготовки к будущим боевым действиям.
Новые учения – это очередная попытка руководителя оккупационного белорусского режима скрыть остатки техники и войск. В течение последних трех лет военные учения в Беларуси в основном направлены на это.
Мол, я здесь топчусь, что-то делаю, как-то двигаюсь, а по крайней мере, если не повоюю, то хоть согреюсь и спрячу несколько сотен или тысяч коробочек,
– сказал Свитан.
По его словам, сейчас Лукашенко никому не угрожает. К тому же он прекрасно понимает, что этого количества вооружения и армии мало. Белорусская армия нигде не воевала и состоит из нескольких десятков тысяч человек. Поэтому ни странам Балтии, ни Польше, ни Украине, Лукашенко угрожать точно не может.
Беларусь "готовится к войне": реакция ЕС и НАТО
- У Лукашенко окончательно едет крыша. Белорусский узурпатор заявил, что его страна "готовится к войне". В то же время он уверяет, что Беларусь якобы не хочет воевать.
- Представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано отметил, что ЕС укрепляет евроблок, чтобы быть готовыми противостоять угрозам от Александра Лукашенко и Владимира Путина.
- В то же время в НАТО убеждены, что сейчас нет признаков, что Беларусь готова официально вступить в полномасштабную войну России против Украины. Однако там внимательно следят за передвижением военной техники вдоль белорусской границы.