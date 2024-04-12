В эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил угрозу для Украины. К слову, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "готовится к войне".

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На что направлены учения в Беларуси

Сейчас Лукашенко пытается скрыть от путинских взглядов остатки техники, показывая какую-то заинтересованность или выполняя подготовки к будущим боевым действиям.

Новые учения – это очередная попытка руководителя оккупационного белорусского режима скрыть остатки техники и войск. В течение последних трех лет военные учения в Беларуси в основном направлены на это.

Мол, я здесь топчусь, что-то делаю, как-то двигаюсь, а по крайней мере, если не повоюю, то хоть согреюсь и спрячу несколько сотен или тысяч коробочек,

– сказал Свитан.

По его словам, сейчас Лукашенко никому не угрожает. К тому же он прекрасно понимает, что этого количества вооружения и армии мало. Белорусская армия нигде не воевала и состоит из нескольких десятков тысяч человек. Поэтому ни странам Балтии, ни Польше, ни Украине, Лукашенко угрожать точно не может.

Беларусь "готовится к войне": реакция ЕС и НАТО