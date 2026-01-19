Після СЗЧ одразу у штурмові підрозділи: Сирський пояснив, чи можливо таке
- ЗСУ використовують різні механізми для повернення військових, які самовільно залишили частини, включаючи батальйони резерву.
- Військові, які повертаються, можуть бути направлені в активні бойові частини, такі як ДШВ, штурмові та механізовані підрозділи.
Зростання дезертирів та військових у СЗЧ пов'язана із посиленням інтенсивності бойових дій та переговорним процесом. Втім для повернення військових, які самовільно залишили частини, у ЗСУ застосовують різні механізми, зокрема батальйони резерву.
Про це в інтерв'ю Lb.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише 24 Канал.
Дивіться також Росія посилюється на Покровському напрямку: ворог штурмує малими групами, – Сирський
У які підрозділи потрапляють військові, які повернулись із СЗЧ?
За словами Сирського, у ЗСУ нині застосовують різні механізми задля повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Вони можуть добровільно повернутись до своєї частини чи перевестись до іншої. Також для цього створені батальйони резерву, куди доправляють військових у СЗЧ чи куди вони можуть звернутись самостійно.
Головнокомандувач зазначив, що передусім особовим складом доукомплектовують підрозділи, які виконують завдання на найгарячіших напрямках фронту та зазнають втрат.
Тому, звичайно, люди, які повертаються, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони,
– сказав Сирський.
Щодо ротацій та тривалого відпочинку для частин, головнокомандувач ЗСУ зауважив, що чисельна перевага ворога "в декілька разів, розмах і інтенсивність бойових дій" не завжди дають можливість проводити ротації.
Водночас він наголосив на важливості відпочинку для військових та додав, що процес надання відпусток продовжується навіть в ході активних бойових дій.
Скільки військових йде у СЗЧ?
За словами Сирського, кількість військових, які самовільно залишають частину значно зростає. "Я їх (цифри – 24 Канал) навіть озвучувати не хочу – там навіть не у два рази. Вони змінюються залежно від інтенсивності бойових дій, ситуації на фронті й переговорного процесу", – зазначив генерал.
Водночас головнокомандувач ЗСУ нагадав, що військовий у СЗЧ може добровільно повернутись до своєї військової частини чи перевестись до іншої. У ЗСУ діють батальйони резерву, куди військових із СЗЧ можуть доставити або куди вони приходять самостійно, аби повернутись до служби.
Український ведучий Вадим Карп'як, який вступив до лав Сил оборони вважає, що основна причина СЗЧ у навчальних центрах полягає у способі мобілізації й відчутті несправедливості. Також він повідомляє й про інші фактори, як, наприклад, обмеження користуватися телефонами, що обурює солдатів. Вони хочуть підтримувати зв'язок із сім'ями, яких захищатимуть на війні. Зокрема, гнітить невідомість після нічних обстрілів.