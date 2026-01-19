Після СЗЧ одразу у штурмові підрозділи: Сирський пояснив, чи можливо таке

Зростання дезертирів та військових у СЗЧ пов'язана із посиленням інтенсивності бойових дій та переговорним процесом. Втім для повернення військових, які самовільно залишили частини, у ЗСУ застосовують різні механізми, зокрема батальйони резерву.

Про це в інтерв'ю Lb.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише 24 Канал.

У які підрозділи потрапляють військові, які повернулись із СЗЧ?

За словами Сирського, у ЗСУ нині застосовують різні механізми задля повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Вони можуть добровільно повернутись до своєї частини чи перевестись до іншої. Також для цього створені батальйони резерву, куди доправляють військових у СЗЧ чи куди вони можуть звернутись самостійно.

Головнокомандувач зазначив, що передусім особовим складом доукомплектовують підрозділи, які виконують завдання на найгарячіших напрямках фронту та зазнають втрат.

Тому, звичайно, люди, які повертаються, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони,

– сказав Сирський.

Щодо ротацій та тривалого відпочинку для частин, головнокомандувач ЗСУ зауважив, що чисельна перевага ворога "в декілька разів, розмах і інтенсивність бойових дій" не завжди дають можливість проводити ротації.

Водночас він наголосив на важливості відпочинку для військових та додав, що процес надання відпусток продовжується навіть в ході активних бойових дій.

Скільки військових йде у СЗЧ?