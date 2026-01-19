После СЗЧ сразу в штурмовые подразделения: Сырский объяснил, возможно ли такое

Рост дезертиров и военных в СЗЧ связан с усилением интенсивности боевых действий и переговорным процессом. Впрочем, для возвращения военных, самовольно оставивших части, в ВСУ применяют различные механизмы, в частности батальоны резерва.

Об этом в интервью Lb.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет 24 Канал.

В какие подразделения попадают военные, которые вернулись из СЗЧ?

По словам Сырского, в ВСУ сейчас применяют различные механизмы для возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили части. Они могут добровольно вернуться в свою часть или перевестись в другую. Также для этого созданы батальоны резерва, куда доставляют военных в СЗЧ или куда они могут обратиться самостоятельно.

Главнокомандующий отметил, что прежде всего личным составом доукомплектовывают подразделения, которые выполняют задачи на горячих направлениях фронта и несут потери.

Поэтому, конечно, люди, которые возвращаются, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны,

– сказал Сырский.

Относительно ротаций и длительного отдыха для частей, главнокомандующий ВСУ отметил, что численное преимущество врага "в несколько раз, размах и интенсивность боевых действий" не всегда дают возможность проводить ротации.

В то же время он отметил важность отдыха для военных и добавил, что процесс предоставления отпусков продолжается даже в ходе активных боевых действий.

Сколько сейчас военных считаются в СЗЧ?