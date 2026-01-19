После СЗЧ сразу в штурмовые подразделения: Сырский объяснил, возможно ли такое
- ВСУ используют различные механизмы для возвращения военных, которые самовольно оставили части, включая батальоны резерва.
- Военные, которые возвращаются, могут быть направлены в активные боевые части, такие как ДШВ, штурмовые и механизированные подразделения.
Рост дезертиров и военных в СЗЧ связан с усилением интенсивности боевых действий и переговорным процессом. Впрочем, для возвращения военных, самовольно оставивших части, в ВСУ применяют различные механизмы, в частности батальоны резерва.
Об этом в интервью Lb.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет 24 Канал.
В какие подразделения попадают военные, которые вернулись из СЗЧ?
По словам Сырского, в ВСУ сейчас применяют различные механизмы для возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили части. Они могут добровольно вернуться в свою часть или перевестись в другую. Также для этого созданы батальоны резерва, куда доставляют военных в СЗЧ или куда они могут обратиться самостоятельно.
Главнокомандующий отметил, что прежде всего личным составом доукомплектовывают подразделения, которые выполняют задачи на горячих направлениях фронта и несут потери.
Поэтому, конечно, люди, которые возвращаются, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны,
– сказал Сырский.
Относительно ротаций и длительного отдыха для частей, главнокомандующий ВСУ отметил, что численное преимущество врага "в несколько раз, размах и интенсивность боевых действий" не всегда дают возможность проводить ротации.
В то же время он отметил важность отдыха для военных и добавил, что процесс предоставления отпусков продолжается даже в ходе активных боевых действий.
Сколько сейчас военных считаются в СЗЧ?
По словам Сырского, количество военных, которые самовольно оставляют часть значительно возрастает. "Я их (цифры – 24 Канал) даже озвучивать не хочу – там даже не в два раза. Они меняются в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса", – отметил генерал.
В то же время главнокомандующий ВСУ напомнил, что военный в СЗЧ может добровольно вернуться в свою воинскую часть или перевестись в другую. В ВСУ действуют батальоны резерва, куда военных с СЗЧ могут доставить или куда они приходят самостоятельно, чтобы вернуться к службе.
Украинский ведущий Вадим Карпьяк, который вступил в ряды Сил обороны считает, что основная причина СЗЧ в учебных центрах заключается в способе мобилизации и ощущении несправедливости. Также он сообщает и о других факторах, как, например, ограничение пользоваться телефонами, что возмущает солдат. Они хотят поддерживать связь с семьями, которых будут защищать на войне. В частности, угнетает неизвестность после ночных обстрелов.