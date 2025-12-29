Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ведущего в Facebook.
Какое качество подготовки в учебных центрах?
Карпьяк отметил хорошую подготовку мобилизованных. Их преимущественно обучают военные с реальным боевым опытом, хотя инструкторов на самом деле не хватает.
"После этих почти двух месяцев никто не может сказать, что едет в зону боевых действий неподготовленный. Стрельба, такмед, противодействие дронам, РЭБ, работа группами, инженерка, топография, связь.... Все основательно настолько, насколько это позволяют обстоятельства", – рассказал он.
Что сказал о принудительной мобилизации?
По словам ведущего, часть мобилизованных желание убиться не проявляет: кто-то из-за лени, кто-то из-за того, что оказался в учебном центре не по собственной воле.
Не все хотят выполнять даже требования дисциплины, например, пошиковаться, дойти куда-то строем, вовремя собраться и т.д., называя это "диктатурой".
Каждый мобилизованный имеет свою историю, согласно которой именно его мобилизация – акт высшей государственной несправедливости. Чаще всего эти истории не проходят испытания фактчекингом. Но есть и случаи, когда ТЦК мобилизует мужчин, игнорируя документы о праве на отсрочку. И когда эти документы приходят в часть, то их, понятно, списывают. Но это уже некомплект в бригаде, потраченное время и Слон ФМ (сарафанное радио), которое быстро понесет эту историю о несправедливости ТЦК дальше среди гражданских,
– отметил Карпьяк.
На этом фоне он отметил необходимость реформировать систему мобилизации, но так, чтобы из-за этого не произошел обвал фронта.
Он отметил, что мотивацию бойцов можно поднять. Это должна делать служба психологической поддержки персонала, но она пока занята расследованиями СЗЧ и соответствующими отчетами.
"Это отнимает большинство их рабочего времени и плодит тонны ненужного документооборота. Была недавно попытка снять с них эти детективно-бюрократические функции, но не получилось. Поэтому мотивация курсантов еще подождет", – отметил Карпьяк.
Какие причины СЗЧ в центрах?
Ведущий считает, что основная причина СЗВ в учебных центрах заключается в способе мобилизации и ощущении несправедливости.
Есть и другие факторы. Например, ограничение пользоваться телефонами, что возмущает солдат. Они хотят поддерживать связь с семьями, которых будут защищать на войне. В частности, угнетает неизвестность после ночных обстрелов.
Еще одним нюансом является невозможность контролировать свою жизнь и немного ее предвидеть. Понятно, что на то она и армия. Но ничего не произойдет, если курсант будет знать, какие у него занятия на этой неделе. Соответственно он будет знать, или ему одеваться легко для длинных переходов, или он будет сидеть тепло одетый на теоретических лекциях. Хорошо, когда курсант знает, когда у него ночные занятия, а когда надо готовиться встать раньше. От этого знания обороноспособность страны не пострадает, зато солдаты не будут лишний раз переохлаждаться/перегреваться..
– отметил Карпьяк.
Отдельная боль в лагере, как отметил ведущий, – медицинская помощь курсантам в лагере, с которой "что-то надо срочно делать".
