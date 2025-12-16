Навіть ті, хто за кордоном: чоловіки автоматично ставатимуть на військовий облік, – нардеп

В Україні запускають автоматичний військовий облік чоловіків, віком від 18 до 60 років через реєстри, без військово-лікарської комісії й без особистої участі. Зокрема це стосується й тих, хто перебуває за кордоном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету міністрів України та народного депутата Олександра Федієнка.

Що передбачає такий експериментальний проєкт?

Згідно з документом, затвердженим постановою, чоловіки віком від 18 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, будуть автоматично взяті на відповідний облік.

Але, є і винятки, ними залишаються особи, які не підлягають військовому обліку, згідно зі статтею 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Облік можливий, зокрема, і для тих, хто перебуває за кордоном.

Це порядок експериментального проєкту, який дозволяє автоматично ставити на військовий облік чоловіків-громадян України 18 – 60 років, які раніше не перебували на обліку, без особистої явки й без проходження ВЛК,

– написав нардеп.

На облік ставитимуть на підставі відомостей, отриманих Міністерством оборони з державних реєстрів. Насамперед ідеться про демографічний реєстр, Державну міграційну службу України, а також податкові та інші бази.

Тобто людину ставитимуть на облік без медогляду, лише на підставі віку і факту відсутності попереднього обліку. Зауважимо, особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями можуть подати медичні документи добровільно.

Рішення військово-лікарської комісії у такому разі приймається за документами, без особистої присутності та без огляду. Дані про інвалідність підтягуються автоматично з медичних і соціальних реєстрів, за запитом особи.

Що цьому передувало?