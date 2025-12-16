Такими документами стануть військово ідентифікаційна картка та/або електронний військово-обліковий документ. Подробиці про оновлену систему розповідає 24 Канал із посиланням на наказ Міністерства оборони №456, який набув чинності 1 листопада 2025 року.

Актуально Можливостей обійти правила стане менше: якою буде мобілізація у 2026 році

Військова ідентифікаційна картка: що потрібно знати?

Військову ідентифікаційну картку виготовляють упродовж 20 днів з моменту подання замовлення.

Документ створюють методом лазерного гравіювання. На картці зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові українською мовою (латиницею — без по батькові);

дата народження;

податковий номер або альтернативний ідентифікатор;

фотографія військовослужбовця;

дата видачі й строк дії;

унікальний номер картки та QR-код.

Зазначимо, що за допомогою QR-коду можна перевірити основні дані: ПІБ, дату народження, ідентифікаційний номер платника податків, а також електронний унікальний ідентифікатор (за його наявності).

На вбудований електронний носій вносять інформацію з державних реєстрів і довідок. Окрім того, на ньому є відомості про освіту, цивільну спеціальність, сімейний стан, військово-облікову спеціальність і факт складання присяги.

Що відомо про тимчасову довідку?

Особи, яких направляють на службу через ТЦК та СП, отримують тимчасову довідку не пізніше дня вибуття до військової частини. Якщо зарахування відбувається безпосередньо в частині, довідку мають видати протягом трьох днів.

До моменту отримання картки або електронного документа військовослужбовець користується цією довідкою разом із паспортом.

Як оформити картку?

Для замовлення картки необхідний наказ командира про зарахування військовослужбовця до списків особового складу.

Замовлення оформлюють упродовж п'яти днів після зарахування або після подання всіх необхідних документів. Якщо в частині велика кількість особового складу, строк може тривати до 15 днів.

Кому видають уперше?

Ідентифікаційну картку вперше отримують у разі:

направлення на базову військову службу;

укладання контракту;

мобілізації;

призову резервістів чи офіцерів;

вступу на навчання до військових закладів освіти;

якщо документ раніше не оформлювався.

Строк дії картки становить 10 років. Рішення про її заміну ухвалює командир військової частини у випадках зміни персональних даних, завершення строку дії, пошкодження, втрати або знищення документа.

Про такі обставини військовослужбовець зобов'язаний негайно повідомити командування.

Картку або електронний документ необхідно показувати на вимогу командирів і уповноважених осіб частин, представників ВСП (а під час воєнного стану – також ТЦК та СП), правоохоронних органів, інших військових формувань і Національної поліції.

Якою буде мобілізація у 2026 році?