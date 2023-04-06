Є 12 спеціальностей: жінки яких професій можуть ставати на військовий облік

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами. Наразі закон передбачає тільки добровільний перехід жінок на військовий облік.

Проте це стосується українок, які мають медичну спеціальність.Про це повідомив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак 24 Каналу. Детальніше про мобілізацію для жінок – читайте у матеріалі за посиланням.

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Кому з жінок треба ставати на військовий облік

Уряд затвердив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" 30 грудня 2022 року. Цей документ визначає правила та процедури ведення обліку чоловіків та жінок, які мають військову зобов'язаність.

Жінки з медичною освітою мають перехідний період тривалістю 3 роки, після якого мають бути включені до військового обліку. Тобто, починаючи з 2026 року вони мають перебувати на військовому обліку.

Ті жінки, які не виконають цю вимогу до кінця 2026 року, від початку 2027 не зможуть отримати роботу за своєю спеціальністю. Тут варто наголосити, що взяття на військовий облік – аж ніяк не дорівнює негайного призову на службу.

Серед переліку професій жінок, які мають у 2026 році стати на військовий облік, є 12 спеціальностей. А саме:

біомедична інженерія, біотехнології й біоінженерія;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, які обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медсестер);

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медсестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини;

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники, лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медсестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (окрім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармацевти, провізори.

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Хто може служити за місцем проживання

У період воєнного стану військовозобов'язаних чоловіків можуть направити служити туди, де вони більше потрібні. Також їх можуть залишити на службі у їхньому регіоні.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, служити за власним бажанням та за місцем проживання мають право такі особи: багатодітні батьки, батьки дітей з інвалідністю чи особи з інвалідністю. Якщо ж військовозобов'язаного, що підпадає до однієї з цих категорій, відправили на службу в інший регіон без його згоди, то така людина може звернутися з відповідним рапортом до командира частини і її переведуть назад.