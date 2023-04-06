Есть 12 специальностей: женщины каких профессий могут становиться на воинский учет

В Украине уже больше года идет полномасштабная война с российскими оккупантами. Закон предусматривает только добровольный переход женщин на воинский учет.

Однако это касается украинок, у которых медицинская специальность. Об этом сообщил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак 24 Канала. Детальнее о мобилизации для женщин – читайте в материале по ссылке.

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Кому из женщин нужно становиться на воинский учет

Правительство утвердило "Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" 30 декабря 2022 года. Настоящий документ определяет правила и процедуры ведения учета мужчин и женщин, имеющих военную обязанность.

Женщины с медицинским образованием имеют переходный период продолжительностью 3 года, после которого должны быть включены в воинский учет. То есть, начиная с 2026 года, они должны состоять на воинском учете.

Те женщины, которые не выполнят это требование до конца 2026 года, с начала 2027 года не смогут получить работу по своей специальности. Здесь следует отметить, что взятие на воинский учет – отнюдь не равно немедленному призыву на службу.

Среди перечня профессий женщин, которые должны в 2026 году стать на воинский учет, есть 12 специальностей. А именно:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медсестер);

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медсестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты и другие ассистенты профессионалов в области современной медицины;

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники, врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медсестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.

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Кто может служить по месту жительства

В период военного положения военнообязанных мужчин могут направить служить туда, где они больше нужны. Также их могут оставить на службе в их регионе.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, служить по собственному желанию и по месту жительства имеют право такие лица: многодетные родители, родители детей с инвалидностью или лица с инвалидностью. Если же военнообязанный, подпадающий к одной из этих категорий, был отправлен на службу в другой регион без его согласия, то такой человек может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части и его переведут обратно.