Также мужчину могут забрать служить там, где он нужен или оставить по месту жительства. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, кто может остаться на службу в своем регионе.
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Кто может служить по месту жительства
Адвокат рассказал, что согласно 23-й статье закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", только по собственному желанию и по месту жительства могут служить:
- многодетные родители;
- родители детей с инвалидностью;
- лица с инвалидностью.
Ростислав Кравец пояснил, что часто этого не придерживаются – например, человек прописан во Львовской области, а воюет – под Славянском на Донетчине.
Если такое желание, она может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должно служить только в регионе, где зарегистрирован,
– рассказал Кравец.
По его словам, тогда такого военнообязанного обязаны перевести.
Мобилизация в Украине: коротко
- В феврале Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 20 мая 2023 года.
- Юрист Владислав Юрчак объяснил, что данные о количестве мобилизованных весной 2023 года – тайные. Ведь эта информация имеет огромную ценность для врага. Правда, известно, что мобилизация происходит по территориальному принципу – у каждого региона есть определенный план относительно мобилизованных.
- Следует преодолевать, что от мобилизации могут быть освобождены мужчины призывного возраста (речь о возрасте от 18 до 60 лет), имеющих определенные тяжелые заболевания. Подробнее о перечне болезней, освобождающих от мобилизации, читайте по ссылке.