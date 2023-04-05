Также мужчину могут забрать служить там, где он нужен или оставить по месту жительства. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, кто может остаться на службу в своем регионе.

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Кто может служить по месту жительства

Адвокат рассказал, что согласно 23-й статье закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", только по собственному желанию и по месту жительства могут служить:

многодетные родители;

родители детей с инвалидностью;

лица с инвалидностью.

Ростислав Кравец пояснил, что часто этого не придерживаются – например, человек прописан во Львовской области, а воюет – под Славянском на Донетчине.

Если такое желание, она может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должно служить только в регионе, где зарегистрирован,

– рассказал Кравец.

По его словам, тогда такого военнообязанного обязаны перевести.

Мобилизация в Украине: коротко