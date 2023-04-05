Також чоловіка можуть забрати служити там, де він потрібен або залишити за місцем проживання. Адвокат Ростислав Кравець розповів, хто може залишитись на службу у своєму регіоні.

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Хто може служити за місцем проживання

Адвокат розповів, що, згідно з 23-ю статтею закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", лише за власним бажанням та за місцем проживання можуть служити:

багатодітні батьки;

батьки дітей з інвалідністю;

особи з інвалідністю.

Ростислав Кравець пояснив, що часто цього не дотримуються – наприклад, людина прописана у Львівській області, натомість воює – під Слов'янськом на Донеччині.

Якщо має таке бажання, вона може звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки у регіоні, де зареєстрована,

– розповів Кравець.

За його словами, тоді такого військовозобов'язаного зобов'язані перевести.

Мобілізація в Україні: коротко