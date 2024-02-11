Повільно, але процес триває: що сигналізує візит делегації Конгресу США до Києва

Делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки 9 лютого відвідала Київ. Цей візит – це чергове підтвердження, що є двопартійна підтримка української держави.

Про це 24 Каналу заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що основна проблема допомоги Україні від США – це внутрішньополітична боротьба у країні, яка призвела до того, що демократи за допомогу, а республіканці – проти. Зазначимо, що з американськими конгресменами зустрівся Володимир Зеленський.

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"Склалось таке враження, що республіканці проти України. Але насправді воно трошки хибне. І тому певним представникам, насамперед республіканської партії, необхідно продемонструвати Україні, що "ні, що ми все ж таки вас підтримуємо", – наголосив Ус.

Однак це не означає, що у разі зміни адміністрації в США республіканська партія перестане допомагати Україні. У Сенаті США уже відбулися 2 позитивних голосування. Хоч і повільно, але цей процес триває.

Було зрозуміло, що Сенат підтримує Україну. Однак є нижня палата. І заяви спікера Майка Джонсона демонструють іншу ситуацію. Там більше впливає Дональд Трамп та його прихильники.

Вирішальні вибори

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зауважив, що не впевнений у тому, що президентські вибори у США відбуватимуться між Трампом та Байденом. Ус не переконаний у тому, що представником від республіканської партії буде саме експрезидент США. Замість Трампа може бути Ніккі Гейлі.

А що стосується Байдена, я не виключаю варіанта, коли в останній момент Байден може зняти свою кандидатуру і номінувати замість себе іншого працівника демпартії. Можливо, Мішель Обаму. Можливо, когось іншого,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Вибори президента США у 2024-му році дуже вирішальні, адже визначають багато факторів у розвитку світу, можливо, на наступне десятиріччя.

Працювати треба з усіма

На думку Івана Уса, якщо Трамп таки переможе на виборах, то найкращим перемовником та посередником між Україною та Дональдом Трампом буде колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він має певні сентименти до колишнього президента США і водночас дуже сильно підтримує Україну.

"Треба працювати з обома партіями, щоби забезпечити цю саму двопартійну підтримку. І щоби попри те, хто очолює США, хто сидить в овальному кабінеті, підтримка від США зберігалася", – сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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