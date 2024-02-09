Політолог-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що демократи здійснили політичний маневр, унаслідок чого виник феномен "філіжанки кави Орбана". Як відомо, угорському прем'єру запропонували випити кави під час голосування Євроради за відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

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"Тепер я побачив такий самий феномен, коли частина республіканців розуміють насправді, яка вага цього рішення, що стоїть на шальках терезів", – провів паралель Осипенко.

Без питання безпеки кордону залишились особисті інтереси Дональда Трампа з одного боку й національні інтереси США з іншого. Тому республіканцям не залишається нічого іншого, як проголосувати за те, що зміцнить авторитет їхньої країни.

У чому дилема

Якщо республіканці проголосують за інтереси своєї країни, то можуть втратити політичну перспективу в команді експрезидента, який ще може стати наступним.

Тому перед республіканцями дуже складна дилема: або голосувати, як вимагає Трамп, або голосувати за національні інтереси США,

– зазначив Осипенко.

За його словами, це голосування перекриває навіть президентські перегони, тому що президенти змінюються, а інтереси Америки лишаються.

Зверніть увагу! Більшість представників Республіканської партії підтримують Україну. Процес голосування гальмувала трампівська група MAGA, яка становить лише 15–20% республіканців.

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