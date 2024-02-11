Медленно, но процесс продолжается: что сигнализирует визит делегации Конгресса США в Киев

Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки 9 февраля посетила Киев. Этот визит – это очередное подтверждение, что есть двухпартийная поддержка украинского государства.

Об этом 24 Каналу заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что основная проблема помощи Украине от США – это внутриполитическая борьба в стране, которая привела к тому, что демократы за помощь, а республиканцы – против. Отметим, что с американскими конгрессменами встретился Владимир Зеленский.

К теме Большая дилемма США: голосование за помощь Украине выявило новый феномен

"Сложилось такое впечатление, что республиканцы против Украины. Но на самом деле оно немножко ошибочное. И поэтому определенным представителям, прежде всего республиканской партии, необходимо продемонстрировать Украине, что "нет, что мы все же вас поддерживаем", – подчеркнул Ус.

Однако это не означает, что в случае смены администрации в США республиканская партия перестанет помогать Украине. В Сенате США уже состоялись 2 положительных голосования. Хотя и медленно, но этот процесс продолжается.

Было понятно, что Сенат поддерживает Украину. Однако есть нижняя палата. И заявления спикера Майка Джонсона демонстрируют другую ситуацию. Там больше влияет Дональд Трамп и его сторонники.

Решающие выборы

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что не уверен в том, что президентские выборы в США будут проходить между Трампом и Байденом. Ус не убежден в том, что представителем от республиканской партии будет именно экс-президент США. Вместо Трампа может быть Никки Хейли.

А что касается Байдена, я не исключаю варианта, когда в последний момент Байден может снять свою кандидатуру и номинировать вместо себя другого работника демпартии. Возможно, Мишель Обаму. Возможно, кого-то другого,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Выборы президента США в 2024-м году очень решающие, ведь определяют многие факторы в развитии мира, возможно, на следующее десятилетие.

Работать надо со всеми

По мнению Ивана Уса, если Трамп таки победит на выборах, то лучшим переговорщиком и посредником между Украиной и Дональдом Трампом будет бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он имеет определенные сантименты к бывшему президенту США и одновременно очень сильно поддерживает Украину.

"Надо работать с обеими партиями, чтобы обеспечить эту самую двухпартийную поддержку. И чтобы несмотря на то, кто возглавляет США, кто сидит в овальном кабинете, поддержка от США сохранялась", – сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Помощь от США для Украины: новости